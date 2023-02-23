https://ria.ru/20230223/konflikt-1854026743.html

Джабаров на ПА ОБСЕ заявил об опасности затягивания украинского конфликта

Джабаров на ПА ОБСЕ заявил об опасности затягивания украинского конфликта - РИА Новости, 23.02.2023

Джабаров на ПА ОБСЕ заявил об опасности затягивания украинского конфликта

Сохранение военной, экономической и политической поддержки Киева в его стремлении нанести урон безопасности России ведет к дальнейшей эскалации конфликта,... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T19:00

2023-02-23T19:00

2023-02-23T19:00

в мире

россия

украина

киев

владимир джабаров

обсе

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Сохранение военной, экономической и политической поддержки Киева в его стремлении нанести урон безопасности России ведет к дальнейшей эскалации конфликта, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, руководитель сенаторской части делегации Федерального Собрания РФ в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров. Политик выступил на зимней сессии Ассамблеи, которая проходит в Вене. Российский парламентарий высказал твердое убеждение, что для установления прочного мира в Европе и преодоления текущих проблем в мировой экономике необходимо устранить угрозы безопасности со стороны нынешних украинских властей. "Это возможно лишь посредством демилитаризации и денацификации Украины, что является одной из целей проводимой Россией специальной военной операции", - сказал Джабаров, слова которого передает пресс-служба Совфеда. Сенатор отметил, что "сохранение военной, экономической и политической поддержки Киева в его продолжающихся усилиях по уничтожению инакомыслия и его стремления нанести урон безопасности Российской Федерации ведет к затягиванию и дальнейшей эскалации конфликта". Джабаров также подчеркнул, что "отдельные члены Парламентской Ассамблеи ОБСЕ при постыдной поддержке ее председателя пытаются превратить некогда эффективный механизм парламентской дипломатии в инструмент навязывания лжи в отношении России и Беларуси". Ранее сенатор отмечал, что предстоящая зимняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ будет непростой, западные страны уже постарались включить в повестку заседания специальный вопрос – осуждение позиции России по Украине.

https://ria.ru/20230223/konflikt-1854014440.html

https://ria.ru/20230219/krizis-1852982587.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, владимир джабаров, обсе, совет федерации рф