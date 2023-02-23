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Джабаров на ПА ОБСЕ заявил об опасности затягивания украинского конфликта - РИА Новости, 23.02.2023
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Джабаров на ПА ОБСЕ заявил об опасности затягивания украинского конфликта
Джабаров на ПА ОБСЕ заявил об опасности затягивания украинского конфликта - РИА Новости, 23.02.2023
Джабаров на ПА ОБСЕ заявил об опасности затягивания украинского конфликта
Сохранение военной, экономической и политической поддержки Киева в его стремлении нанести урон безопасности России ведет к дальнейшей эскалации конфликта,... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T19:00
2023-02-23T19:00
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Сохранение военной, экономической и политической поддержки Киева в его стремлении нанести урон безопасности России ведет к дальнейшей эскалации конфликта, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, руководитель сенаторской части делегации Федерального Собрания РФ в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров. Политик выступил на зимней сессии Ассамблеи, которая проходит в Вене. Российский парламентарий высказал твердое убеждение, что для установления прочного мира в Европе и преодоления текущих проблем в мировой экономике необходимо устранить угрозы безопасности со стороны нынешних украинских властей. "Это возможно лишь посредством демилитаризации и денацификации Украины, что является одной из целей проводимой Россией специальной военной операции", - сказал Джабаров, слова которого передает пресс-служба Совфеда. Сенатор отметил, что "сохранение военной, экономической и политической поддержки Киева в его продолжающихся усилиях по уничтожению инакомыслия и его стремления нанести урон безопасности Российской Федерации ведет к затягиванию и дальнейшей эскалации конфликта". Джабаров также подчеркнул, что "отдельные члены Парламентской Ассамблеи ОБСЕ при постыдной поддержке ее председателя пытаются превратить некогда эффективный механизм парламентской дипломатии в инструмент навязывания лжи в отношении России и Беларуси". Ранее сенатор отмечал, что предстоящая зимняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ будет непростой, западные страны уже постарались включить в повестку заседания специальный вопрос – осуждение позиции России по Украине.
https://ria.ru/20230223/konflikt-1854014440.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир джабаров, обсе, совет федерации рф
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Джабаров, ОБСЕ, Совет Федерации РФ
19:00 23.02.2023
 
Джабаров на ПА ОБСЕ заявил об опасности затягивания украинского конфликта

Сенатор Джабаров на ПА ОБСЕ заявил об опасности затягивания украинского конфликта

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Сохранение военной, экономической и политической поддержки Киева в его стремлении нанести урон безопасности России ведет к дальнейшей эскалации конфликта, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, руководитель сенаторской части делегации Федерального Собрания РФ в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров.
Политик выступил на зимней сессии Ассамблеи, которая проходит в Вене.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 17:38Специальная военная операция на Украине
Лукашенко заявил, что конфликт на Украине был неизбежен
Российский парламентарий высказал твердое убеждение, что для установления прочного мира в Европе и преодоления текущих проблем в мировой экономике необходимо устранить угрозы безопасности со стороны нынешних украинских властей. "Это возможно лишь посредством демилитаризации и денацификации Украины, что является одной из целей проводимой Россией специальной военной операции", - сказал Джабаров, слова которого передает пресс-служба Совфеда.
Сенатор отметил, что "сохранение военной, экономической и политической поддержки Киева в его продолжающихся усилиях по уничтожению инакомыслия и его стремления нанести урон безопасности Российской Федерации ведет к затягиванию и дальнейшей эскалации конфликта".
Джабаров также подчеркнул, что "отдельные члены Парламентской Ассамблеи ОБСЕ при постыдной поддержке ее председателя пытаются превратить некогда эффективный механизм парламентской дипломатии в инструмент навязывания лжи в отношении России и Беларуси".
Ранее сенатор отмечал, что предстоящая зимняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ будет непростой, западные страны уже постарались включить в повестку заседания специальный вопрос – осуждение позиции России по Украине.
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 16:06
Пекин признался в нежелании затягивания и разрастания украинского кризиса
 
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