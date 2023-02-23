https://ria.ru/20230223/kitay-1853997046.html

При взрыве в угольном карьере на севере Китая погибли шесть человек

При взрыве в угольном карьере на севере Китая погибли шесть человек - РИА Новости, 23.02.2023

При взрыве в угольном карьере на севере Китая погибли шесть человек

Число погибших в угольном карьере в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР возросло до шести, еще 47 человек числятся пропавшими,... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T15:50

2023-02-23T15:50

2023-02-23T15:50

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ПЕКИН, 23 фев - РИА Новости. Число погибших в угольном карьере в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР возросло до шести, еще 47 человек числятся пропавшими, сообщает Центральное телевидение Китая. Крупное обрушение произошло в угольном карьере в среду, под завалами оказались рабочие и техника. Ранее сообщалось о четырех погибших. По последним данным, в инциденте погибли шесть человек, шестеро пострадали, еще 47 человек числятся пропавшими. Спасательные работы продолжаются.

https://ria.ru/20221015/shakhty-1824282338.html

китай

внутренняя монголия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, внутренняя монголия