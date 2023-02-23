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При взрыве в угольном карьере на севере Китая погибли шесть человек
При взрыве в угольном карьере на севере Китая погибли шесть человек - РИА Новости, 23.02.2023
При взрыве в угольном карьере на севере Китая погибли шесть человек
Число погибших в угольном карьере в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР возросло до шести, еще 47 человек числятся пропавшими,... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:50
2023-02-23T15:50
2023-02-23T15:50
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ПЕКИН, 23 фев - РИА Новости. Число погибших в угольном карьере в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР возросло до шести, еще 47 человек числятся пропавшими, сообщает Центральное телевидение Китая. Крупное обрушение произошло в угольном карьере в среду, под завалами оказались рабочие и техника. Ранее сообщалось о четырех погибших. По последним данным, в инциденте погибли шесть человек, шестеро пострадали, еще 47 человек числятся пропавшими. Спасательные работы продолжаются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, внутренняя монголия
В мире, Китай, Внутренняя Монголия
При взрыве в угольном карьере на севере Китая погибли шесть человек
При взрыве в угольном карьере на севере Китая погибли шесть человек, 47 пропали без вести