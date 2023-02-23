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При взрыве в угольном карьере на севере Китая погибли шесть человек - РИА Новости, 23.02.2023
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При взрыве в угольном карьере на севере Китая погибли шесть человек
При взрыве в угольном карьере на севере Китая погибли шесть человек - РИА Новости, 23.02.2023
При взрыве в угольном карьере на севере Китая погибли шесть человек
Число погибших в угольном карьере в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР возросло до шести, еще 47 человек числятся пропавшими,... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:50
2023-02-23T15:50
в мире
китай
внутренняя монголия
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ПЕКИН, 23 фев - РИА Новости. Число погибших в угольном карьере в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР возросло до шести, еще 47 человек числятся пропавшими, сообщает Центральное телевидение Китая. Крупное обрушение произошло в угольном карьере в среду, под завалами оказались рабочие и техника. Ранее сообщалось о четырех погибших. По последним данным, в инциденте погибли шесть человек, шестеро пострадали, еще 47 человек числятся пропавшими. Спасательные работы продолжаются.
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в мире, китай, внутренняя монголия
В мире, Китай, Внутренняя Монголия
15:50 23.02.2023
 
При взрыве в угольном карьере на севере Китая погибли шесть человек

При взрыве в угольном карьере на севере Китая погибли шесть человек, 47 пропали без вести

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 фев - РИА Новости. Число погибших в угольном карьере в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР возросло до шести, еще 47 человек числятся пропавшими, сообщает Центральное телевидение Китая.
Крупное обрушение произошло в угольном карьере в среду, под завалами оказались рабочие и техника. Ранее сообщалось о четырех погибших.
По последним данным, в инциденте погибли шесть человек, шестеро пострадали, еще 47 человек числятся пропавшими.
Спасательные работы продолжаются.
Иранские шахтеры - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября 2022, 15:58
Крупные аварии на угольных шахтах в мире в 2014-2022 годах
 
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