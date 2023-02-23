https://ria.ru/20230223/kitay-1853967421.html

В МИД Китая призвали перестать беспокоиться об отношениях России и КНР

В МИД Китая призвали перестать беспокоиться об отношениях России и КНР - РИА Новости, 23.02.2023

В МИД Китая призвали перестать беспокоиться об отношениях России и КНР

В отношениях России и Китая нет ничего, что может вызывать обеспокоенность, что действительно вызывает беспокойство, так это роль США в разрушении мира и... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T13:11

2023-02-23T13:11

2023-02-23T13:13

в мире

россия

китай

сша

ван и (политик)

владимир путин

сергей лавров

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ПЕКИН, 23 фев - РИА Новости. В отношениях России и Китая нет ничего, что может вызывать обеспокоенность, что действительно вызывает беспокойство, так это роль США в разрушении мира и стабильности в нем, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Российско-китайские отношения строятся на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. Это позитивный фактор для поддержания мира и стабильности в мире, тут нет повода для беспокойства. Что действительно должно вызывать беспокойство, так это разрушительная для мира и стабильности в мире роль США", - сказал Ван Вэньбинь, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что в госдепартаменте США обеспокоены взаимодействием Китая и России. Дипломат добавил, что США являются крупнейшим в мире производителем войны, а также что за свою более чем 240-летнюю историю эта страна лишь 16 лет не участвовала в войнах. Ранее член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И побывал с визитом в Москве, встретился президентом РФ Владимиром Путиным, а также с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

https://ria.ru/20230222/ssha-1853587332.html

россия

китай

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, китай, сша, ван и (политик), владимир путин, сергей лавров