https://ria.ru/20230223/kino-1853366432.html

Волки "Игры престолов" в русской тайге и трюки Джеки Чана: что идет в кино

Волки "Игры престолов" в русской тайге и трюки Джеки Чана: что идет в кино - РИА Новости, 23.02.2023

Волки "Игры престолов" в русской тайге и трюки Джеки Чана: что идет в кино

Неидеальные родители, стильный детектив в Голивуде, российский хоррор с волками из "Игры престолов" и волшебник Джеки Чан — в прокат выходят фильмы о семейных... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T08:00

2023-02-23T08:00

2023-02-23T08:14

лос-анджелес

голливуд

барселона (город)

джеки чан

лиам нисон (уильям нисон)

хью джекман

энтони хопкинс

культура

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Неидеальные родители, стильный детектив в Голивуде, российский хоррор с волками из "Игры престолов" и волшебник Джеки Чан — в прокат выходят фильмы о семейных отношениях, приключениях и тайнах. О том, что стоит смотреть в кино, — в материале РИА Новости.Стильный детективЕсли вы скучаете по новым сериям "Острых козырьков" или "Аббатства Даунтон", то костюмированный детектив "Марлоу" станет достойной заменой.Действие происходит в Лос-Анджелесе в 1930-х. Легенда частного сыска детектив Филип Марлоу (Лиам Нисон) получает задание: найти пропавшего бойфренда гламурной старлетки, взбалмошной блондинки Клэр (Дайан Крюгер). Девушка подозревает, что тут не обошлось без вмешательства ее матери, знаменитой актрисы Дороти (Джессика Лэнг). Чтобы разгадать тайну, Марлоу придется погрузиться в закулисье Голливуда.В основе сценария — роман лауреата Букеровской премии Джона Бэнвилла "Черноглазая блондинка".Режиссер Нил Джордан ("Интервью с вампиром", сериал "Борджиа") умело создает напряженную атмосферу и отступает от книжного первоисточника, превращая сюжет в головоломку.Шарма добавляют винтажные американские автомобили, безупречные костюмы героев и завораживающие локации. Кстати, снимали в Барселоне и Ирландии, но ощущение, что на экране — Лос-Анджелес.Сын отцаЛогическое продолжение оскароносного фильма "Отец". Картина исследует непростые семейные отношения.Питер (Хью Джекман) занят работой и новой семьей: супругой Бет (Ванесса Кирби) и ребенком. Внезапно его навещает бывшая жена Кейт (Лора Дерн) с их сыном-подростком Николасом. Тот заявляет, что хочет жить с отцом.Но главный герой не готов встречаться со своим прошлым. Ментальные проблемы Николаса и попытки разобраться в себе — испытание для Бет, которая задумается об отношениях с Питером. А тот начинает анализировать собственное детство, чтобы понять почему его сын подвержен депрессии. Трагическое событие заставит всех иначе посмотреть на себя и родных.Режиссер Флориан Зеллер деликатно показывает ситуации, с которыми сталкиваются родители детей с расстройствами психики. Авторы картины особенно подчеркивают: никто не идеален в мире.Дикий АмурФильм "Бешенство" основан на реальных событиях, произошедших в Амурской области в 2019-м, когда было несколько случаев нападения бешеных волков на людей в тайге.Отец привозит сына в охотничий домик вдали от цивилизации во время эпидемии этой страшной болезни среди диких животных. Парень страдает наркотической зависимостью, а из-за зараженных хищников герои попали в западню.Проблема наркозависимости показана эмоционально, реалистично и честно.Натурные съемки проходили на Алтае и Камчатке. Работали при 35 градусах мороза, а потом изнывали от жары в павильонах в Москве.Для фильма привезли из Венгрии волков, уже снимавшихся во многих картинах о волках и оборотнях (в том числе в "Игре престолов"). Но в первый же день хищники выбили окно павильона и сбежали в тайгу. Киногруппа оказалась почти в тех же условиях, что и персонажи.Зрителям стоит подготовиться к эмоциональным качелям и жанровому миксу.Джеки Чан в делеЛегендарный Джеки Чан в приключенческом фэнтези "Рыцарь теней" перевоплотился в реально существовавшего в XVII веке китайского писателя Пу Сунлина — автора новелл, основанных на народных сказках и фольклоре. В фильме он стал волшебником, сочиняющим истории о своих приключениях.Сунлин — охотник на колдунов из других измерений. Он живет на вершине горы с помощниками, веселыми гоблинами, пишет рассказы и продает их сельским жителям.Вместе с дружелюбными демонами, полицейским детективом, вооружившись волшебной каллиграфической кистью, он отправляется в маленькую деревню, чтобы разгадать тайну пропавших без вести девочек-подростков.Джеки Чан признавался, что на этот раз ему было непросто придумать необычные боевые сцены и трюки. В фильме много приключений, не соскучитесь.

https://ria.ru/20230216/kino-1852264632.html

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Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

лос-анджелес, голливуд, барселона (город), джеки чан, лиам нисон (уильям нисон), хью джекман, энтони хопкинс, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть