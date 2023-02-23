https://ria.ru/20230223/kiev-1854011505.html

Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева

Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева - РИА Новости, 23.02.2023

Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева

Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева, сообщили в четверг в городской военной администрации украинской столицы. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T17:21

2023-02-23T17:21

2023-02-23T17:57

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева, сообщили в четверг в городской военной администрации украинской столицы. "Группировка сил и средств обороны Киева проводит тренировки подготовки и ведения оборонной операции в условиях наступления противника на столицу", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Бойцы тренируются разворачивать блок-посты и взводные опорные пункты. Сообщается, что в течение суток такие опорные пункты должны быть полностью укомплектованы личным составом, необходимым вооружением и оборудованием. Отмечается, что такие тренировки проводятся одновременно в нескольких районах Киева. При этом подчеркивается, что угроза нападения на столицу минимизирована, хотя и не снята полностью.

https://ria.ru/20230223/ukraina-1854006928.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, украина, в мире