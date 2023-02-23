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Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева - РИА Новости, 23.02.2023
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Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева
Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева - РИА Новости, 23.02.2023
Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева
Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева, сообщили в четверг в городской военной администрации украинской столицы. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:21
2023-02-23T17:57
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева, сообщили в четверг в городской военной администрации украинской столицы. "Группировка сил и средств обороны Киева проводит тренировки подготовки и ведения оборонной операции в условиях наступления противника на столицу", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Бойцы тренируются разворачивать блок-посты и взводные опорные пункты. Сообщается, что в течение суток такие опорные пункты должны быть полностью укомплектованы личным составом, необходимым вооружением и оборудованием. Отмечается, что такие тренировки проводятся одновременно в нескольких районах Киева. При этом подчеркивается, что угроза нападения на столицу минимизирована, хотя и не снята полностью.
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киев, украина, в мире
Киев, Украина, В мире
17:21 23.02.2023 (обновлено: 17:57 23.02.2023)
 
Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева

Власти Киева рассказали о тренировках украинских войск по обороне города

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева, сообщили в четверг в городской военной администрации украинской столицы.
"Группировка сил и средств обороны Киева проводит тренировки подготовки и ведения оборонной операции в условиях наступления противника на столицу", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Бойцы тренируются разворачивать блок-посты и взводные опорные пункты. Сообщается, что в течение суток такие опорные пункты должны быть полностью укомплектованы личным составом, необходимым вооружением и оборудованием. Отмечается, что такие тренировки проводятся одновременно в нескольких районах Киева.
При этом подчеркивается, что угроза нападения на столицу минимизирована, хотя и не снята полностью.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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