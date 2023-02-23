https://ria.ru/20230223/kiev-1854011505.html
Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева
Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева - РИА Новости, 23.02.2023
Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева
Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева, сообщили в четверг в городской военной администрации украинской столицы. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:21
2023-02-23T17:21
2023-02-23T17:57
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева, сообщили в четверг в городской военной администрации украинской столицы. "Группировка сил и средств обороны Киева проводит тренировки подготовки и ведения оборонной операции в условиях наступления противника на столицу", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Бойцы тренируются разворачивать блок-посты и взводные опорные пункты. Сообщается, что в течение суток такие опорные пункты должны быть полностью укомплектованы личным составом, необходимым вооружением и оборудованием. Отмечается, что такие тренировки проводятся одновременно в нескольких районах Киева. При этом подчеркивается, что угроза нападения на столицу минимизирована, хотя и не снята полностью.
https://ria.ru/20230223/ukraina-1854006928.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, украина, в мире
17:21 23.02.2023 (обновлено: 17:57 23.02.2023)
Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева
Власти Киева рассказали о тренировках украинских войск по обороне города
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева, сообщили
в четверг в городской военной администрации украинской столицы.
"Группировка сил и средств обороны Киева проводит тренировки подготовки и ведения оборонной операции в условиях наступления противника на столицу", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Бойцы тренируются разворачивать блок-посты и взводные опорные пункты. Сообщается, что в течение суток такие опорные пункты должны быть полностью укомплектованы личным составом, необходимым вооружением и оборудованием. Отмечается, что такие тренировки проводятся одновременно в нескольких районах Киева.
При этом подчеркивается, что угроза нападения на столицу минимизирована, хотя и не снята полностью.