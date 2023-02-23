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Постпред Белоруссии в ООН предупредил о последствиях передачи Киеву ОМУ - РИА Новости, 23.02.2023
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Постпред Белоруссии в ООН предупредил о последствиях передачи Киеву ОМУ
Постпред Белоруссии в ООН предупредил о последствиях передачи Киеву ОМУ - РИА Новости, 23.02.2023
Постпред Белоруссии в ООН предупредил о последствиях передачи Киеву ОМУ
Передача Киеву летального оружия, в том числе оружия массового уничтожения (ОМУ), приведет к новому витку эскалации с осязаемой перспективой глобального... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T00:37
2023-02-23T10:58
в мире
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Передача Киеву летального оружия, в том числе оружия массового уничтожения (ОМУ), приведет к новому витку эскалации с осязаемой перспективой глобального конфликта, заявил на чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков."Озабоченность вызывают безответственные заявления отдельных политических деятелей о готовности передать в распоряжение Украины летальное оружие вплоть до оружия массового уничтожения. Реализация таких планов неминуемо приведет к новому витку эскалации, бесчисленным жертвам, с осязаемой перспективой глобального конфликта. Этого допустить нельзя ни в коем случае", - сказал Рыбаков.
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в мире, белоруссия, киев, оон
В мире, Белоруссия, Киев, ООН
00:37 23.02.2023 (обновлено: 10:58 23.02.2023)
 
Постпред Белоруссии в ООН предупредил о последствиях передачи Киеву ОМУ

Постпред Белоруссии в ООН Рыбаков: передача Киеву ОМУ приведет к новому витку эскалации

© AFP 2023 / DANIEL SLIMШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023 / DANIEL SLIM
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 фев – РИА Новости. Передача Киеву летального оружия, в том числе оружия массового уничтожения (ОМУ), приведет к новому витку эскалации с осязаемой перспективой глобального конфликта, заявил на чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
"Озабоченность вызывают безответственные заявления отдельных политических деятелей о готовности передать в распоряжение Украины летальное оружие вплоть до оружия массового уничтожения. Реализация таких планов неминуемо приведет к новому витку эскалации, бесчисленным жертвам, с осязаемой перспективой глобального конфликта. Этого допустить нельзя ни в коем случае", - сказал Рыбаков.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
01:13
Под прикрытием Минских соглашений Киев готовили к войне, заявил Небензя
 
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