https://ria.ru/20230223/kiev-1853906724.html

Постпред Белоруссии в ООН предупредил о последствиях передачи Киеву ОМУ

Постпред Белоруссии в ООН предупредил о последствиях передачи Киеву ОМУ - РИА Новости, 23.02.2023

Постпред Белоруссии в ООН предупредил о последствиях передачи Киеву ОМУ

Передача Киеву летального оружия, в том числе оружия массового уничтожения (ОМУ), приведет к новому витку эскалации с осязаемой перспективой глобального... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T00:37

2023-02-23T00:37

2023-02-23T10:58

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ООН, 23 фев – РИА Новости. Передача Киеву летального оружия, в том числе оружия массового уничтожения (ОМУ), приведет к новому витку эскалации с осязаемой перспективой глобального конфликта, заявил на чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков."Озабоченность вызывают безответственные заявления отдельных политических деятелей о готовности передать в распоряжение Украины летальное оружие вплоть до оружия массового уничтожения. Реализация таких планов неминуемо приведет к новому витку эскалации, бесчисленным жертвам, с осязаемой перспективой глобального конфликта. Этого допустить нельзя ни в коем случае", - сказал Рыбаков.

https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853909473.html

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