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Американский ветеран признал правоту Путина о катастрофе на Западе - РИА Новости, 23.02.2023
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Американский ветеран признал правоту Путина о катастрофе на Западе
Американский ветеран признал правоту Путина о катастрофе на Западе - РИА Новости, 23.02.2023
Американский ветеран признал правоту Путина о катастрофе на Западе
Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен поддержал в Twitter слова президента России Владимира Путина о духовной катастрофе Запада. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T04:04
2023-02-23T04:04
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
в мире
сша
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен поддержал в Twitter слова президента России Владимира Путина о духовной катастрофе Запада.Ранее Дрейвен заявил, что захотел обнять президента России после его речи в Гостином Дворе.Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию, в котором затронул важнейшие внутри- и внешнеполитические вопросы. В своей речи президент также затронул вопрос духовного разложения западного общества. Путин отметил, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии.
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в мире, сша
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, В мире, США
04:04 23.02.2023
 
Американский ветеран признал правоту Путина о катастрофе на Западе

Американский ветеран Дрейвен заявил, что у США нет морального права называть Россию злом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен поддержал в Twitter слова президента России Владимира Путина о духовной катастрофе Запада.

"Мы развращаем наших детей, меняем их пол, спорим о местоимениях и 600 гендерах. Мы заставляем мужчин преклоняться перед женщинами, верить, что разрушенный дом и семья, контролируемые правительством, лучше полноценной семьи, наша церковь учит уважать ЛГБТ и искажает Божье слово. Наших детей водят на шоу трансвеститов, их воспитывают сексуальные извращенцы, которые ненавидят себя и Америку. Мы стравливаем расы друг с другом, а наши средства массовой информации, научные круги и индустрия развлечений работают на одну и ту же цель: разделять и держать в неведении. Мы развязываем войны по всей планете и заставляем других подчиняться нашим извращенным обычаям или объявляем их врагами. И мы думаем, что у нас есть моральное право называть Россию злом?" — возмутился он.

Ранее Дрейвен заявил, что захотел обнять президента России после его речи в Гостином Дворе.
Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию, в котором затронул важнейшие внутри- и внешнеполитические вопросы. В своей речи президент также затронул вопрос духовного разложения западного общества. Путин отметил, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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