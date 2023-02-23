https://ria.ru/20230223/katastrofa-1853914599.html
Американский ветеран признал правоту Путина о катастрофе на Западе
Американский ветеран признал правоту Путина о катастрофе на Западе - РИА Новости, 23.02.2023
Американский ветеран признал правоту Путина о катастрофе на Западе
Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен поддержал в Twitter слова президента России Владимира Путина о духовной катастрофе Запада. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T04:04
2023-02-23T04:04
2023-02-23T04:04
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
в мире
сша
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен поддержал в Twitter слова президента России Владимира Путина о духовной катастрофе Запада.Ранее Дрейвен заявил, что захотел обнять президента России после его речи в Гостином Дворе.Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию, в котором затронул важнейшие внутри- и внешнеполитические вопросы. В своей речи президент также затронул вопрос духовного разложения западного общества. Путин отметил, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии.
https://ria.ru/20230222/putin-1853881552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в мире, сша
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, В мире, США
Американский ветеран признал правоту Путина о катастрофе на Западе
Американский ветеран Дрейвен заявил, что у США нет морального права называть Россию злом