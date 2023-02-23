Американский ветеран признал правоту Путина о катастрофе на Западе

"Мы развращаем наших детей, меняем их пол, спорим о местоимениях и 600 гендерах. Мы заставляем мужчин преклоняться перед женщинами, верить, что разрушенный дом и семья, контролируемые правительством, лучше полноценной семьи, наша церковь учит уважать ЛГБТ и искажает Божье слово. Наших детей водят на шоу трансвеститов, их воспитывают сексуальные извращенцы, которые ненавидят себя и Америку. Мы стравливаем расы друг с другом, а наши средства массовой информации, научные круги и индустрия развлечений работают на одну и ту же цель: разделять и держать в неведении. Мы развязываем войны по всей планете и заставляем других подчиняться нашим извращенным обычаям или объявляем их врагами. И мы думаем, что у нас есть моральное право называть Россию злом?" — возмутился он.