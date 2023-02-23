https://ria.ru/20230223/izrail-1853917425.html

Израиль помогает лечить раненых украинских военных, сообщил постпред

Израиль помогает лечить раненых украинских военных, сообщил постпред - РИА Новости, 23.02.2023

Израиль помогает лечить раненых украинских военных, сообщил постпред

Израиль помогает Киеву в разработке системы раннего оповещения для спасения от ракетных ударов, оказывает медицинскую помощь, в том числе лечит на своей... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T05:33

2023-02-23T05:33

2023-02-23T05:33

в мире

израиль

украина

киев

бени ганц

владимир зеленский

биньямин нетаньяху

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_f7e7179db7b5580f68b9224ab04f8949.jpg

ООН, 23 фев – РИА Новости. Израиль помогает Киеву в разработке системы раннего оповещения для спасения от ракетных ударов, оказывает медицинскую помощь, в том числе лечит на своей территории раненых украинских военных, рассказал на чрезвычайной спецсессии ГА ООН израильский постпред при организации Гилад Эрдан. "Израиль по-прежнему оказывает поддержку и даже расширяет ее, продвигая проекты в сфере здравоохранения и гражданской инфраструктуры по Украине, а также помогая разрабатывать умную систему раннего предупреждения с целью спасения украинских жизней от ракетных атак", - сказал Эрдан. По его словам, сотни украинских пациентов лечатся в больницах и центрах реабилитации в Израиле. "От оказания критической помощи детям, страдающим от онкологии, до раненых солдат, получающих передовую помощь в области протезирования", - добавил он. Постпред также рассказал, как израильские специалисты развернули госпиталь на территории Украины. Глава МИД Израиля Эли Коэн ранее в феврале заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским пообещал ему расширить поддержку Украины и участвовать в ее восстановлении. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе заявил, что страна рассматривает возможность поставить Украине систему ПРО "Железный купол". При этом Израиль до сих пор воздерживался от поставок вооружений на Украину. Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц обещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.

https://ria.ru/20230220/hawk-1853186732.html

https://ria.ru/20230219/sammit-1853035295.html

израиль

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, украина, киев, бени ганц, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, оон