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Израиль помогает лечить раненых украинских военных, сообщил постпред - РИА Новости, 23.02.2023
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Израиль помогает лечить раненых украинских военных, сообщил постпред
Израиль помогает лечить раненых украинских военных, сообщил постпред - РИА Новости, 23.02.2023
Израиль помогает лечить раненых украинских военных, сообщил постпред
Израиль помогает Киеву в разработке системы раннего оповещения для спасения от ракетных ударов, оказывает медицинскую помощь, в том числе лечит на своей... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T05:33
2023-02-23T05:33
в мире
израиль
украина
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бени ганц
владимир зеленский
биньямин нетаньяху
оон
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Израиль помогает Киеву в разработке системы раннего оповещения для спасения от ракетных ударов, оказывает медицинскую помощь, в том числе лечит на своей территории раненых украинских военных, рассказал на чрезвычайной спецсессии ГА ООН израильский постпред при организации Гилад Эрдан. "Израиль по-прежнему оказывает поддержку и даже расширяет ее, продвигая проекты в сфере здравоохранения и гражданской инфраструктуры по Украине, а также помогая разрабатывать умную систему раннего предупреждения с целью спасения украинских жизней от ракетных атак", - сказал Эрдан. По его словам, сотни украинских пациентов лечатся в больницах и центрах реабилитации в Израиле. "От оказания критической помощи детям, страдающим от онкологии, до раненых солдат, получающих передовую помощь в области протезирования", - добавил он. Постпред также рассказал, как израильские специалисты развернули госпиталь на территории Украины. Глава МИД Израиля Эли Коэн ранее в феврале заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским пообещал ему расширить поддержку Украины и участвовать в ее восстановлении. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе заявил, что страна рассматривает возможность поставить Украине систему ПРО "Железный купол". При этом Израиль до сих пор воздерживался от поставок вооружений на Украину. Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц обещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.
https://ria.ru/20230220/hawk-1853186732.html
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в мире, израиль, украина, киев, бени ганц, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, оон
В мире, Израиль, Украина, Киев, Бени Ганц, Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху, ООН
05:33 23.02.2023
 
Израиль помогает лечить раненых украинских военных, сообщил постпред

Постпред Эрдан: Израиль помогает Киеву создавать систему оповещения и лечит раненых

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Израиль помогает Киеву в разработке системы раннего оповещения для спасения от ракетных ударов, оказывает медицинскую помощь, в том числе лечит на своей территории раненых украинских военных, рассказал на чрезвычайной спецсессии ГА ООН израильский постпред при организации Гилад Эрдан.
"Израиль по-прежнему оказывает поддержку и даже расширяет ее, продвигая проекты в сфере здравоохранения и гражданской инфраструктуры по Украине, а также помогая разрабатывать умную систему раннего предупреждения с целью спасения украинских жизней от ракетных атак", - сказал Эрдан.
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По его словам, сотни украинских пациентов лечатся в больницах и центрах реабилитации в Израиле.
"От оказания критической помощи детям, страдающим от онкологии, до раненых солдат, получающих передовую помощь в области протезирования", - добавил он.
Постпред также рассказал, как израильские специалисты развернули госпиталь на территории Украины.
Глава МИД Израиля Эли Коэн ранее в феврале заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским пообещал ему расширить поддержку Украины и участвовать в ее восстановлении.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе заявил, что страна рассматривает возможность поставить Украине систему ПРО "Железный купол". При этом Израиль до сих пор воздерживался от поставок вооружений на Украину.
Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц обещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.
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В миреИзраильУкраинаКиевБени ГанцВладимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуООН
 
 
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