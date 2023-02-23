https://ria.ru/20230223/gretsiya-1853974528.html

Греция отказалась передавать Киеву ЗРК С-300

Греция отказалась передавать Киеву ЗРК С-300 - РИА Новости, 23.02.2023

Греция отказалась передавать Киеву ЗРК С-300

Греция не будет передавать зенитно-ракетные комплексы С-300 на Украину, несмотря на просьбы США, так как это ослабило бы ее оборону, сообщил министр... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T13:37

2023-02-23T13:37

2023-02-23T13:37

специальная военная операция на украине

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зрк с-300

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АФИНЫ, 23 фев - РИА Новости. Греция не будет передавать зенитно-ракетные комплексы С-300 на Украину, несмотря на просьбы США, так как это ослабило бы ее оборону, сообщил министр национальной обороны Николаос Панайотопулос в интервью греческому общественному телевидению ERT. На вопрос, просил ли госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита Грецию отправить военную технику, включая С-300, на Украину, Панайотопулос ответил, что США давно Грецию попросили предоставить С-300. "Но мы сказали, что не можем удовлетворить эту просьбу, потому что мы никоим образом не можем оказать какую-либо помощь, ослабляя нашу оборону. С-300 находятся там, где они есть. Они были куплены и прибыли в Грецию по определенным причинам, и пока эти причины существуют, мы не собираемся соглашаться ни на какое ослабление нашей системы обороны", - сказал Панайотопулос. Министр признал, что техническое обеспечение ракет для ЗРК "будет непростым делом". "Это относится ко всем системам вооружений российского или советского производства. Потому что на островах дислоцированы не только С-300, но и какие-то ПВО меньшей дальности, это БМП. 20 БМП из имеющихся у нас мы отдали Украине по обмену с немцами, мы получили более современную и, следовательно, более подходящую для наших нужд бронетехнику немецкого производства. Есть еще 20, чтобы дать. В любом случае поддерживать эти системы становится все сложнее", - сказал Панайотопулос. "Если мы достигнем точки, когда будет невозможно поддерживать эти системы, если мы хотим получить выгоду, нам придется решить проблему с их поддержкой или заменим их. Сейчас мы до этого не дошли, но в любом случае хотим иметь действующие и надежные системы вооружения", - сказал он. ЗРК С-300 российского производства размещены на острове Крит. Греция получила их от Кипра. Греция с 1990-х годов имеет на вооружении российские зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300PMU-1) и ТОР-М1, войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"), противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Е" и "Фагот", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр", бронированные машины пехоты БМП. США несколько лет добиваются от Греции отказа от оружия советского и российского производства и замены его на американское. Кипр в середине 1990-х приобрел ЗРК С-300 в России, однако из-за резкой реакции Турции по договоренности с Афинами комплексы были размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции. В 2006-2007 годах права на С-300 ПМУ-1 перешли от Кипра к Греции. При этом передача комплексов третьей стороне без согласия экспортёра невозможна. Панайотопулос в декабре 2022 года в интервью говорил, что для отправки С-300 на Украину требуется разрешение производителя, что маловероятно. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.

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https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, греция, украина, россия, зрк с-300