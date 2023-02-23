https://ria.ru/20230223/gorlovka-1853907200.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.02.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 22.50 обстреляли Горловку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T00:46

2023-02-23T00:46

2023-02-23T00:49

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска в 22.50 обстреляли Горловку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230222/mariupol-1853779609.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол