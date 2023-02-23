https://ria.ru/20230223/gorlovka-1853907200.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.02.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 22.50 обстреляли Горловку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T00:46
2023-02-23T00:46
2023-02-23T00:49
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844936958_0:412:960:952_1920x0_80_0_0_7216e197221c315c13b8f6ea5d4b8bc2.jpg
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска в 22.50 обстреляли Горловку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230222/mariupol-1853779609.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844936958_0:401:960:1121_1920x0_80_0_0_e0445555f319712172f1400a23f2e214.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, Специальная военная операция на Украине
00:46 23.02.2023 (обновлено: 00:49 23.02.2023)
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 мм по Горловке