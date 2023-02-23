https://ria.ru/20230223/gimn-1854055535.html

Украинский телеканал поздравил мужчин гимном Советского Союза

Украинский телеканал поздравил мужчин гимном Советского Союза - РИА Новости, 23.02.2023

Украинский телеканал поздравил мужчин гимном Советского Союза

Гимн СССР прозвучал в эфире некоторых телеканалов на Украине, местные СМИ назвали это кибератакой. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T23:07

2023-02-23T23:07

2023-02-23T23:45

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Гимн СССР прозвучал в эфире некоторых телеканалов на Украине, местные СМИ назвали это кибератакой. "Россияне хакнули телеканалы "Интер" и Zoom — в эфир включили гимн Советского Союза", — говорится в телеграм-канале украинского телепроекта "Говорит большой Львов". Публикуются видеозаписи произошедшего. В эфире "Интера" гимн СССР звучал на фоне черного экрана с логотипом канала, молодежный телеканал Zoom запустил в эфир изображение советского флага с поздравлением с Днем Советской армии и Военно-Морского флота и призывом к украинским войскам сдаваться в плен. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, в свою очередь, заявила о кибератаке на ряд информационных ресурсов государства, в ходе которой, по заявлению ведомства, было "модифицировано содержимое" некоторых ресурсов. Список атакованных ресурсов не приводится. Специалисты Госспецсвязи, СБУ и департамента киберполиции Украины уже работают над локализацией и исследованием обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221103/zaluzhnyy-1829089828.html

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в мире, украина, ссср, служба безопасности украины