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Украинский телеканал поздравил мужчин гимном Советского Союза - РИА Новости, 23.02.2023
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Украинский телеканал поздравил мужчин гимном Советского Союза
Украинский телеканал поздравил мужчин гимном Советского Союза - РИА Новости, 23.02.2023
Украинский телеканал поздравил мужчин гимном Советского Союза
Гимн СССР прозвучал в эфире некоторых телеканалов на Украине, местные СМИ назвали это кибератакой. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T23:07
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Гимн СССР прозвучал в эфире некоторых телеканалов на Украине, местные СМИ назвали это кибератакой. "Россияне хакнули телеканалы "Интер" и Zoom — в эфир включили гимн Советского Союза", — говорится в телеграм-канале украинского телепроекта "Говорит большой Львов". Публикуются видеозаписи произошедшего. В эфире "Интера" гимн СССР звучал на фоне черного экрана с логотипом канала, молодежный телеканал Zoom запустил в эфир изображение советского флага с поздравлением с Днем Советской армии и Военно-Морского флота и призывом к украинским войскам сдаваться в плен. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, в свою очередь, заявила о кибератаке на ряд информационных ресурсов государства, в ходе которой, по заявлению ведомства, было "модифицировано содержимое" некоторых ресурсов. Список атакованных ресурсов не приводится. Специалисты Госспецсвязи, СБУ и департамента киберполиции Украины уже работают над локализацией и исследованием обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.
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в мире, украина, ссср, служба безопасности украины
В мире, Украина, СССР, Служба безопасности Украины
23:07 23.02.2023 (обновлено: 23:45 23.02.2023)
 
Украинский телеканал поздравил мужчин гимном Советского Союза

В эфире украинских телеканалов "Интер" и Zoom прозвучал гимн Советского Союза

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГерб СССР
Герб СССР - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Герб СССР. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Гимн СССР прозвучал в эфире некоторых телеканалов на Украине, местные СМИ назвали это кибератакой.
"Россияне хакнули телеканалы "Интер" и Zoom — в эфир включили гимн Советского Союза", — говорится в телеграм-канале украинского телепроекта "Говорит большой Львов".
Публикуются видеозаписи произошедшего. В эфире "Интера" гимн СССР звучал на фоне черного экрана с логотипом канала, молодежный телеканал Zoom запустил в эфир изображение советского флага с поздравлением с Днем Советской армии и Военно-Морского флота и призывом к украинским войскам сдаваться в плен.
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, в свою очередь, заявила о кибератаке на ряд информационных ресурсов государства, в ходе которой, по заявлению ведомства, было "модифицировано содержимое" некоторых ресурсов.
Список атакованных ресурсов не приводится. Специалисты Госспецсвязи, СБУ и департамента киберполиции Украины уже работают над локализацией и исследованием обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.
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