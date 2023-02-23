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В Алтайском крае вручили Золотую Звезду родителям погибшего разведчика - РИА Новости, 23.02.2023
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В Алтайском крае вручили Золотую Звезду родителям погибшего разведчика
В Алтайском крае вручили Золотую Звезду родителям погибшего разведчика - РИА Новости, 23.02.2023
В Алтайском крае вручили Золотую Звезду родителям погибшего разведчика
Глава Алтайского края Виктор Томенко вручил Золотую Звезду Героя родителям погибшего во время спецоперации разведчика Ильи Каркавина, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T23:07
2023-02-23T23:07
алтайский край
россия
завьяловский район
виктор томенко
происшествия
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БАРНАУЛ, 23 фев - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко вручил Золотую Звезду Героя родителям погибшего во время спецоперации разведчика Ильи Каркавина, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Указом Президента России за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе выполнения специальной военной операции, Илье Викторовичу Каркавину посмертно присвоено звание Героя России", - говорится в сообщении. Уточняется, что Каркавин - уроженец Завьяловского района, выпускник Алтайского кадетского корпуса, разведчик-снайпер глубинной разведки. "Мы будем сильными. Мы будем иметь долгую память. О подвигах наших солдат должны узнать земляки, наши сограждане. О подвигах наших солдат должен узнать весь мир!" - подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко, передавая Золотую Звезду Героя России Виктору и Татьяне Каркавиным - родителям погибшего военного. Разведывательная группа, в которую входил погибший житель Алтая, была небольшая: всего три человека. Тем не менее, за плечами у них – десятки единиц сбитой техники противника и множество переданных целей.
алтайский край
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алтайский край, россия, завьяловский район, виктор томенко, происшествия
Алтайский край, Россия, Завьяловский район, Виктор Томенко, Происшествия
23:07 23.02.2023
 
В Алтайском крае вручили Золотую Звезду родителям погибшего разведчика

Глава Алтайского края Томенко вручил Золотую Звезду Героя родителям погибшего разведчика

Глава Алтайского края Виктор Томенко вручил Золотую Звезду Героя родителям погибшего во время спецоперации разведчика Ильи Каркавина
Глава Алтайского края Виктор Томенко вручил Золотую Звезду Героя родителям погибшего во время спецоперации разведчика Ильи Каркавина
Глава Алтайского края Виктор Томенко вручил Золотую Звезду Героя родителям погибшего во время спецоперации разведчика Ильи Каркавина
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БАРНАУЛ, 23 фев - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко вручил Золотую Звезду Героя родителям погибшего во время спецоперации разведчика Ильи Каркавина, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Указом Президента России за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе выполнения специальной военной операции, Илье Викторовичу Каркавину посмертно присвоено звание Героя России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Каркавин - уроженец Завьяловского района, выпускник Алтайского кадетского корпуса, разведчик-снайпер глубинной разведки.
"Мы будем сильными. Мы будем иметь долгую память. О подвигах наших солдат должны узнать земляки, наши сограждане. О подвигах наших солдат должен узнать весь мир!" - подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко, передавая Золотую Звезду Героя России Виктору и Татьяне Каркавиным - родителям погибшего военного.
Разведывательная группа, в которую входил погибший житель Алтая, была небольшая: всего три человека. Тем не менее, за плечами у них – десятки единиц сбитой техники противника и множество переданных целей.
 
Алтайский крайРоссияЗавьяловский районВиктор ТоменкоПроисшествия
 
 
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