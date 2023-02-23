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В Алтайском крае вручили Золотую Звезду родителям погибшего разведчика

В Алтайском крае вручили Золотую Звезду родителям погибшего разведчика - РИА Новости, 23.02.2023

В Алтайском крае вручили Золотую Звезду родителям погибшего разведчика

Глава Алтайского края Виктор Томенко вручил Золотую Звезду Героя родителям погибшего во время спецоперации разведчика Ильи Каркавина, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T23:07

2023-02-23T23:07

2023-02-23T23:07

алтайский край

россия

завьяловский район

виктор томенко

происшествия

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БАРНАУЛ, 23 фев - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко вручил Золотую Звезду Героя родителям погибшего во время спецоперации разведчика Ильи Каркавина, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Указом Президента России за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе выполнения специальной военной операции, Илье Викторовичу Каркавину посмертно присвоено звание Героя России", - говорится в сообщении. Уточняется, что Каркавин - уроженец Завьяловского района, выпускник Алтайского кадетского корпуса, разведчик-снайпер глубинной разведки. "Мы будем сильными. Мы будем иметь долгую память. О подвигах наших солдат должны узнать земляки, наши сограждане. О подвигах наших солдат должен узнать весь мир!" - подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко, передавая Золотую Звезду Героя России Виктору и Татьяне Каркавиным - родителям погибшего военного. Разведывательная группа, в которую входил погибший житель Алтая, была небольшая: всего три человека. Тем не менее, за плечами у них – десятки единиц сбитой техники противника и множество переданных целей.

алтайский край

россия

завьяловский район

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алтайский край, россия, завьяловский район, виктор томенко, происшествия