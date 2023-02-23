https://ria.ru/20230223/general-1853914479.html

Американский генерал назвал Россию современной космической силой

Американский генерал назвал Россию современной космической силой - РИА Новости, 23.02.2023

Американский генерал назвал Россию современной космической силой

Россия остается исторической и технологически современной космической силой, обладающей широким перечнем военных возможностей, заявил глава командования... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T03:43

2023-02-23T03:43

2023-02-23T03:43

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Россия остается исторической и технологически современной космической силой, обладающей широким перечнем военных возможностей, заявил глава командования космических операций США генерал-лейтенант Стивен Уайтинг. Он также отметил, что космическое пространство вокруг Земли за последние три года оказалось заполнено около 48 тысячами различных обломков космических объектов, многие из которых образовались в результате вывода на орбиту значительного количества спутников связи и тестов противоспутниковых видов оружия.

https://ria.ru/20230222/kosmos-1853622885.html

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россия, сша, в мире, технологии