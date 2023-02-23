Рейтинг@Mail.ru
Американский генерал назвал Россию современной космической силой - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20230223/general-1853914479.html
Американский генерал назвал Россию современной космической силой
Американский генерал назвал Россию современной космической силой - РИА Новости, 23.02.2023
Американский генерал назвал Россию современной космической силой
Россия остается исторической и технологически современной космической силой, обладающей широким перечнем военных возможностей, заявил глава командования... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T03:43
2023-02-23T03:43
наука
россия
сша
в мире
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152742/79/1527427997_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_e26caac5ff677554dca0fe7a77b58493.jpg
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Россия остается исторической и технологически современной космической силой, обладающей широким перечнем военных возможностей, заявил глава командования космических операций США генерал-лейтенант Стивен Уайтинг. Он также отметил, что космическое пространство вокруг Земли за последние три года оказалось заполнено около 48 тысячами различных обломков космических объектов, многие из которых образовались в результате вывода на орбиту значительного количества спутников связи и тестов противоспутниковых видов оружия.
https://ria.ru/20230222/kosmos-1853622885.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152742/79/1527427997_107:0:1815:1281_1920x0_80_0_0_d9fd975863648d14989124a01a4cda9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире, технологии
Наука, Россия, США, В мире, Технологии
03:43 23.02.2023
 
Американский генерал назвал Россию современной космической силой

Американский генерал Уайтинг: Россия остается исторической и современной силой в космосе

© РоскосмосРоссийские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев с флагом страны в День Государственного флага на борту МКС
Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев с флагом страны в День Государственного флага на борту МКС
© Роскосмос
Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев с флагом страны в День Государственного флага на борту МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Россия остается исторической и технологически современной космической силой, обладающей широким перечнем военных возможностей, заявил глава командования космических операций США генерал-лейтенант Стивен Уайтинг.
"Россия является исторической и технологически современной космической силой", - сообщил он в ходе своего выступления в фонде американского университета национальной обороны.
Он также отметил, что космическое пространство вокруг Земли за последние три года оказалось заполнено около 48 тысячами различных обломков космических объектов, многие из которых образовались в результате вывода на орбиту значительного количества спутников связи и тестов противоспутниковых видов оружия.
Нарушение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля Союз МС-22 с разгерметизированной системой охлаждения - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 10:08
"Роскосмос" объяснил, почему США не разместили космонавтов на Crew Dragon
 
НаукаРоссияСШАВ миреТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала