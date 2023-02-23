https://ria.ru/20230223/gaz-1853945201.html

Минск договорился с "Газпромом" о цене на газ

Минск договорился с "Газпромом" о цене на газ - РИА Новости, 23.02.2023

Минск договорился с "Газпромом" о цене на газ

Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что правительство Белоруссии и "Газпром" подписали протокол о формировании цены на газ до 2025 года в... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T10:58

2023-02-23T10:58

2023-02-23T10:58

экономика

белоруссия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

газпром трансгаз беларусь

газпром

николай шульгинов

роман головченко

россия

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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что правительство Белоруссии и "Газпром" подписали протокол о формировании цены на газ до 2025 года в привязке к российскому рублю, исходя из условий 2022 года."Подписан протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь и уровне наценки на природный газ, реализуемый ОАО "Газпромтрансгаз Беларусь" покупателям в Республике Беларусь, на 2023-2025 годы", - приводит слова министра пресс-служба Минэнерго.Он уточнил, что, "в соответствии с документом, цена на газ для Беларуси сформирована в привязке к российскому рублю и согласована, исходя из условий 2022 года".В декабре премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщал, что Москва и Минск зафиксировали цену на газ для республики на три года. Позже глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов говорил, что цена российского газа для Белоруссии в 2023 году согласована на уровне прошлого года с расчетом в рублях.Ранее в феврале из материалов "Газпрома" стало известно, что компания и его дочернее предприятие "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку газа в Белоруссию на 2023-2025 годы и его транзит через территорию страны в 2023 году. Подробности не раскрывались.Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года - 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля Минск перешел на расчеты за сырье в российских рублях. Также были подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования цены на российский газ для Белоруссии и его оплаты до конца 2022 года в привязке к российскому рублю.

https://ria.ru/20220511/gaz-1787928245.html

https://ria.ru/20221219/diplomatiya-1839171665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, белоруссия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром трансгаз беларусь, газпром, николай шульгинов, роман головченко, россия