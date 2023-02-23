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Минск договорился с "Газпромом" о цене на газ - РИА Новости, 23.02.2023
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Минск договорился с "Газпромом" о цене на газ
Минск договорился с "Газпромом" о цене на газ - РИА Новости, 23.02.2023
Минск договорился с "Газпромом" о цене на газ
Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что правительство Белоруссии и "Газпром" подписали протокол о формировании цены на газ до 2025 года в... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T10:58
2023-02-23T10:58
экономика
белоруссия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
газпром трансгаз беларусь
газпром
николай шульгинов
роман головченко
россия
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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что правительство Белоруссии и "Газпром" подписали протокол о формировании цены на газ до 2025 года в привязке к российскому рублю, исходя из условий 2022 года."Подписан протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь и уровне наценки на природный газ, реализуемый ОАО "Газпромтрансгаз Беларусь" покупателям в Республике Беларусь, на 2023-2025 годы", - приводит слова министра пресс-служба Минэнерго.Он уточнил, что, "в соответствии с документом, цена на газ для Беларуси сформирована в привязке к российскому рублю и согласована, исходя из условий 2022 года".В декабре премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщал, что Москва и Минск зафиксировали цену на газ для республики на три года. Позже глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов говорил, что цена российского газа для Белоруссии в 2023 году согласована на уровне прошлого года с расчетом в рублях.Ранее в феврале из материалов "Газпрома" стало известно, что компания и его дочернее предприятие "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку газа в Белоруссию на 2023-2025 годы и его транзит через территорию страны в 2023 году. Подробности не раскрывались.Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года - 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля Минск перешел на расчеты за сырье в российских рублях. Также были подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования цены на российский газ для Белоруссии и его оплаты до конца 2022 года в привязке к российскому рублю.
https://ria.ru/20220511/gaz-1787928245.html
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экономика, белоруссия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром трансгаз беларусь, газпром, николай шульгинов, роман головченко, россия
Экономика, Белоруссия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Газпром трансгаз Беларусь, Газпром, Николай Шульгинов, Роман Головченко, Россия
10:58 23.02.2023
 
Минск договорился с "Газпромом" о цене на газ

Минэнерго Белоруссии: протокол с "Газпромом" закрепил цену на газ на условиях 2022 года

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в медиабанкГазораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе
Газораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Егор Еремов
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Газораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе. Архивное фото
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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что правительство Белоруссии и "Газпром" подписали протокол о формировании цены на газ до 2025 года в привязке к российскому рублю, исходя из условий 2022 года.
"Подписан протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь и уровне наценки на природный газ, реализуемый ОАО "Газпромтрансгаз Беларусь" покупателям в Республике Беларусь, на 2023-2025 годы", - приводит слова министра пресс-служба Минэнерго.
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Белоруссия и Россия подписали соглашения о цене на газ в привязке к рублю
Он уточнил, что, "в соответствии с документом, цена на газ для Беларуси сформирована в привязке к российскому рублю и согласована, исходя из условий 2022 года".
В декабре премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщал, что Москва и Минск зафиксировали цену на газ для республики на три года. Позже глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов говорил, что цена российского газа для Белоруссии в 2023 году согласована на уровне прошлого года с расчетом в рублях.
Ранее в феврале из материалов "Газпрома" стало известно, что компания и его дочернее предприятие "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку газа в Белоруссию на 2023-2025 годы и его транзит через территорию страны в 2023 году. Подробности не раскрывались.
Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года - 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля Минск перешел на расчеты за сырье в российских рублях. Также были подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования цены на российский газ для Белоруссии и его оплаты до конца 2022 года в привязке к российскому рублю.
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ЭкономикаБелоруссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Газпром трансгаз БеларусьГазпромНиколай ШульгиновРоман ГоловченкоРоссия
 
 
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