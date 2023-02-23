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В ДНР рассказали о положении на Артемовском и Угледарском направлениях - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/gagin-1853913484.html
В ДНР рассказали о положении на Артемовском и Угледарском направлениях
В ДНР рассказали о положении на Артемовском и Угледарском направлениях - РИА Новости, 23.02.2023
В ДНР рассказали о положении на Артемовском и Угледарском направлениях
На Артемовском и Угледарском направлениях у украинских войск нет сейчас успехов, они ежедневно теряют большое количество живой силы, заявил РИА Новости советник РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T03:05
2023-02-23T03:27
безопасность
специальная военная операция на украине
артемовский
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
ян гагин
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев — РИА Новости. На Артемовском и Угледарском направлениях у украинских войск нет сейчас успехов, они ежедневно теряют большое количество живой силы, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он также указал на значительные потери украинских военных в технике, разворовывание части средств, поставляемых Украине, и отсутствие значимых результатов на фронте. "Единственный результат ВСУ — это катастрофические, чудовищные потери в живой силе, то есть это сотни тысяч (общих. — Прим. ред.) потерь, это очень существенно", — подчеркнул советник Пушилина.В пятницу вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в город для гражданских лиц.
артемовский
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безопасность, артемовский, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Артемовский, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
03:05 23.02.2023 (обновлено: 03:27 23.02.2023)
 
В ДНР рассказали о положении на Артемовском и Угледарском направлениях

Гагин: на Артемовском и Угледарском направлениях у боевиков Киева успехов нет

© AP Photo / LibkosМестные жители на улице в Артемовске
Местные жители на улице в Артемовске - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Libkos
Местные жители на улице в Артемовске. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев — РИА Новости. На Артемовском и Угледарском направлениях у украинских войск нет сейчас успехов, они ежедневно теряют большое количество живой силы, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

"На особо горячих направлениях, таких как Артемовское, Угледарское направление, у противника сейчас нет ощутимых успехов. Они, наоборот, на этих направлениях ежедневно теряют достаточно большое количество живой силы. И здесь боевая инициатива как раз в руках наших бойцов", — сказал Гагин.

Он также указал на значительные потери украинских военных в технике, разворовывание части средств, поставляемых Украине, и отсутствие значимых результатов на фронте.
"Единственный результат ВСУ — это катастрофические, чудовищные потери в живой силе, то есть это сотни тысяч (общих. — Прим. ред.) потерь, это очень существенно", — подчеркнул советник Пушилина.
В пятницу вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в город для гражданских лиц.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскийДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
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