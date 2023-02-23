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В ДНР рассказали о положении на Артемовском и Угледарском направлениях

В ДНР рассказали о положении на Артемовском и Угледарском направлениях - РИА Новости, 23.02.2023

В ДНР рассказали о положении на Артемовском и Угледарском направлениях

На Артемовском и Угледарском направлениях у украинских войск нет сейчас успехов, они ежедневно теряют большое количество живой силы, заявил РИА Новости советник РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T03:05

2023-02-23T03:05

2023-02-23T03:27

безопасность

специальная военная операция на украине

артемовский

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

ян гагин

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев — РИА Новости. На Артемовском и Угледарском направлениях у украинских войск нет сейчас успехов, они ежедневно теряют большое количество живой силы, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он также указал на значительные потери украинских военных в технике, разворовывание части средств, поставляемых Украине, и отсутствие значимых результатов на фронте. "Единственный результат ВСУ — это катастрофические, чудовищные потери в живой силе, то есть это сотни тысяч (общих. — Прим. ред.) потерь, это очень существенно", — подчеркнул советник Пушилина.В пятницу вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в город для гражданских лиц.

артемовский

донецкая народная республика

украина

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безопасность, артемовский, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины