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Страны G7 призвали МВФ и Украину реализовать программу фонда к концу марта - РИА Новости, 23.02.2023
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Страны G7 призвали МВФ и Украину реализовать программу фонда к концу марта
Страны G7 призвали МВФ и Украину реализовать программу фонда к концу марта - РИА Новости, 23.02.2023
Страны G7 призвали МВФ и Украину реализовать программу фонда к концу марта
Страны "большой семёрки" (G7) призвали Международный валютный фонд (МВФ) и Украину реализовать программу МВФ к концу марта текущего года, говорится в заявлении... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:36
2023-02-23T17:07
в мире
украина
g7
мвф
большая двадцатка
бангалор
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. Страны "большой семёрки" (G7) призвали Международный валютный фонд (МВФ) и Украину реализовать программу МВФ к концу марта текущего года, говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7 по итогам встречи, прошедшей в индийском Бангалоре на полях встречи глав минфинов G20."Мы вновь заявляем о нашей решительной поддержке тесного взаимодействия МВФ с Украиной и приветствуем прогресс, достигнутый в завершении обзора в рамках мониторинга программы МВФ с участием исполнительного совета. Учитывая этот значительный прогресс, мы настоятельно призываем МВФ и Украину реализовать… программу МВФ к концу марта 2023 года", - говорится в заявлении.Участники встречи также признали "важные усилия, предпринятые группой Всемирного банка для направления значительного объема поддержки Украине, в том числе через фонд государственных расходов на поддержание административного потенциала и целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ на Украине".
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в мире, украина, g7, мвф, большая двадцатка, бангалор
В мире, Украина, G7, МВФ, Большая двадцатка, Бангалор
16:36 23.02.2023 (обновлено: 17:07 23.02.2023)
 
Страны G7 призвали МВФ и Украину реализовать программу фонда к концу марта

Страны G7 призвали МВФ и Украину реализовать программу фонда к концу марта 2023 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге
Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. Страны "большой семёрки" (G7) призвали Международный валютный фонд (МВФ) и Украину реализовать программу МВФ к концу марта текущего года, говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7 по итогам встречи, прошедшей в индийском Бангалоре на полях встречи глав минфинов G20.
"Мы вновь заявляем о нашей решительной поддержке тесного взаимодействия МВФ с Украиной и приветствуем прогресс, достигнутый в завершении обзора в рамках мониторинга программы МВФ с участием исполнительного совета. Учитывая этот значительный прогресс, мы настоятельно призываем МВФ и Украину реализовать… программу МВФ к концу марта 2023 года", - говорится в заявлении.
Участники встречи также признали "важные усилия, предпринятые группой Всемирного банка для направления значительного объема поддержки Украине, в том числе через фонд государственных расходов на поддержание административного потенциала и целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ на Украине".
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 16:39
G7 продолжит работу по обеспечению потолка цен на российские энергоносители
 
В миреУкраинаG7МВФБольшая двадцаткаБангалор
 
 
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