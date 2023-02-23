16:36 23.02.2023 (обновлено: 17:07 23.02.2023)
Страны G7 призвали МВФ и Украину реализовать программу фонда к концу марта
Страны G7 призвали МВФ и Украину реализовать программу фонда к концу марта 2023 года
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге
Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. Страны "большой семёрки" (G7) призвали Международный валютный фонд (МВФ) и Украину реализовать программу МВФ к концу марта текущего года, говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7 по итогам встречи, прошедшей в индийском Бангалоре на полях встречи глав минфинов G20.
"Мы вновь заявляем о нашей решительной поддержке тесного взаимодействия МВФ с Украиной и приветствуем прогресс, достигнутый в завершении обзора в рамках мониторинга программы МВФ с участием исполнительного совета. Учитывая этот значительный прогресс, мы настоятельно призываем МВФ и Украину реализовать… программу МВФ к концу марта 2023 года", - говорится в заявлении.
Участники встречи также признали "важные усилия, предпринятые группой Всемирного банка для направления значительного объема поддержки Украине, в том числе через фонд государственных расходов на поддержание административного потенциала и целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ на Украине".