https://ria.ru/20230223/g7-1854005197.html

Страны G7 призвали МВФ и Украину реализовать программу фонда к концу марта

Страны G7 призвали МВФ и Украину реализовать программу фонда к концу марта - РИА Новости, 23.02.2023

Страны G7 призвали МВФ и Украину реализовать программу фонда к концу марта

Страны "большой семёрки" (G7) призвали Международный валютный фонд (МВФ) и Украину реализовать программу МВФ к концу марта текущего года, говорится в заявлении... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T16:36

2023-02-23T16:36

2023-02-23T17:07

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. Страны "большой семёрки" (G7) призвали Международный валютный фонд (МВФ) и Украину реализовать программу МВФ к концу марта текущего года, говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7 по итогам встречи, прошедшей в индийском Бангалоре на полях встречи глав минфинов G20."Мы вновь заявляем о нашей решительной поддержке тесного взаимодействия МВФ с Украиной и приветствуем прогресс, достигнутый в завершении обзора в рамках мониторинга программы МВФ с участием исполнительного совета. Учитывая этот значительный прогресс, мы настоятельно призываем МВФ и Украину реализовать… программу МВФ к концу марта 2023 года", - говорится в заявлении.Участники встречи также признали "важные усилия, предпринятые группой Всемирного банка для направления значительного объема поддержки Украине, в том числе через фонд государственных расходов на поддержание административного потенциала и целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ на Украине".

https://ria.ru/20230223/potolok-1854005632.html

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бангалор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, g7, мвф, большая двадцатка, бангалор