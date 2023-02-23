https://ria.ru/20230223/florida-1853916450.html

Во Флориде преступник совершил три убийства за день

Во Флориде преступник совершил три убийства за день - РИА Новости, 23.02.2023

Во Флориде преступник совершил три убийства за день

Девятилетняя девочка, девушка и журналист погибли в американском штате Флорида в результате трех последовательных нападений с оружием, совершенных одним и тем... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T04:57

2023-02-23T04:57

2023-02-23T04:57

в мире

флорида

орландо

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Девятилетняя девочка, девушка и журналист погибли в американском штате Флорида в результате трех последовательных нападений с оружием, совершенных одним и тем же преступником на одной улице в городе Орландо, сообщил шериф округа Оранж Джон Мина. "Двое людей получили огнестрельные ранения в транспортном средстве или около него. Это репортер News 13 и фотограф. Они были на месте, освещая утреннее убийство. В женщину и девятилетнюю девочку стреляли внутри дома. К сожалению, один из сотрудников News 13 ушел из жизни", - заявил он в ходе брифинга, трансляцию которого опубликован телеканал Fox 26. По словам Мина, девочка также погибла от полученных ранений, а ее мать и второй журналист остаются в больнице в критическом состоянии. Журналисты издания работали вблизи места, где ранее утром была убита двадцатилетняя женщина, отметил шериф. Нападение на мать и ребенка произошло в находившемся рядом доме приблизительно в то же время, что и атака на представителей СМИ. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался девятнадцатилетний мужчина.

https://ria.ru/20230221/vzryv-1853556122.html

https://ria.ru/20230128/ssha-1848045321.html

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в мире, флорида, орландо