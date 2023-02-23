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Во Флориде преступник совершил три убийства за день - РИА Новости, 23.02.2023
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Во Флориде преступник совершил три убийства за день
Во Флориде преступник совершил три убийства за день - РИА Новости, 23.02.2023
Во Флориде преступник совершил три убийства за день
Девятилетняя девочка, девушка и журналист погибли в американском штате Флорида в результате трех последовательных нападений с оружием, совершенных одним и тем... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T04:57
2023-02-23T04:57
в мире
флорида
орландо
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Девятилетняя девочка, девушка и журналист погибли в американском штате Флорида в результате трех последовательных нападений с оружием, совершенных одним и тем же преступником на одной улице в городе Орландо, сообщил шериф округа Оранж Джон Мина. "Двое людей получили огнестрельные ранения в транспортном средстве или около него. Это репортер News 13 и фотограф. Они были на месте, освещая утреннее убийство. В женщину и девятилетнюю девочку стреляли внутри дома. К сожалению, один из сотрудников News 13 ушел из жизни", - заявил он в ходе брифинга, трансляцию которого опубликован телеканал Fox 26. По словам Мина, девочка также погибла от полученных ранений, а ее мать и второй журналист остаются в больнице в критическом состоянии. Журналисты издания работали вблизи места, где ранее утром была убита двадцатилетняя женщина, отметил шериф. Нападение на мать и ребенка произошло в находившемся рядом доме приблизительно в то же время, что и атака на представителей СМИ. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался девятнадцатилетний мужчина.
https://ria.ru/20230221/vzryv-1853556122.html
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в мире, флорида, орландо
В мире, Флорида, Орландо
04:57 23.02.2023
 
Во Флориде преступник совершил три убийства за день

Во Флориде преступник совершил три нападения за день, убив ребенка, девушку и журналиста

© AP Photo / John RaouxФлорида
Флорида - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / John Raoux
Флорида. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Девятилетняя девочка, девушка и журналист погибли в американском штате Флорида в результате трех последовательных нападений с оружием, совершенных одним и тем же преступником на одной улице в городе Орландо, сообщил шериф округа Оранж Джон Мина.
"Двое людей получили огнестрельные ранения в транспортном средстве или около него. Это репортер News 13 и фотограф. Они были на месте, освещая утреннее убийство. В женщину и девятилетнюю девочку стреляли внутри дома. К сожалению, один из сотрудников News 13 ушел из жизни", - заявил он в ходе брифинга, трансляцию которого опубликован телеканал Fox 26.
Полиция, США - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 20:59
СМИ: во Флориде произошел взрыв на территории сварочной мастерской
По словам Мина, девочка также погибла от полученных ранений, а ее мать и второй журналист остаются в больнице в критическом состоянии.
Журналисты издания работали вблизи места, где ранее утром была убита двадцатилетняя женщина, отметил шериф. Нападение на мать и ребенка произошло в находившемся рядом доме приблизительно в то же время, что и атака на представителей СМИ.
Полиция задержала подозреваемого. Им оказался девятнадцатилетний мужчина.
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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Полиция США обнародовала видео избиения автомобилиста своими сотрудниками
 
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