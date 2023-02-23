https://ria.ru/20230223/florida-1853916450.html
Во Флориде преступник совершил три убийства за день
Во Флориде преступник совершил три убийства за день - РИА Новости, 23.02.2023
Во Флориде преступник совершил три убийства за день
Девятилетняя девочка, девушка и журналист погибли в американском штате Флорида в результате трех последовательных нападений с оружием, совершенных одним и тем... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T04:57
2023-02-23T04:57
2023-02-23T04:57
в мире
флорида
орландо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152726/32/1527263275_0:287:3300:2143_1920x0_80_0_0_3ea8064c283e0191b2b4017baff64c03.jpg
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Девятилетняя девочка, девушка и журналист погибли в американском штате Флорида в результате трех последовательных нападений с оружием, совершенных одним и тем же преступником на одной улице в городе Орландо, сообщил шериф округа Оранж Джон Мина. "Двое людей получили огнестрельные ранения в транспортном средстве или около него. Это репортер News 13 и фотограф. Они были на месте, освещая утреннее убийство. В женщину и девятилетнюю девочку стреляли внутри дома. К сожалению, один из сотрудников News 13 ушел из жизни", - заявил он в ходе брифинга, трансляцию которого опубликован телеканал Fox 26. По словам Мина, девочка также погибла от полученных ранений, а ее мать и второй журналист остаются в больнице в критическом состоянии. Журналисты издания работали вблизи места, где ранее утром была убита двадцатилетняя женщина, отметил шериф. Нападение на мать и ребенка произошло в находившемся рядом доме приблизительно в то же время, что и атака на представителей СМИ. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался девятнадцатилетний мужчина.
https://ria.ru/20230221/vzryv-1853556122.html
https://ria.ru/20230128/ssha-1848045321.html
флорида
орландо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152726/32/1527263275_32:0:3269:2428_1920x0_80_0_0_2e7e885a8135cc791586b24645423f19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида, орландо
Во Флориде преступник совершил три убийства за день
Во Флориде преступник совершил три нападения за день, убив ребенка, девушку и журналиста
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Девятилетняя девочка, девушка и журналист погибли в американском штате Флорида в результате трех последовательных нападений с оружием, совершенных одним и тем же преступником на одной улице в городе Орландо, сообщил шериф округа Оранж Джон Мина.
"Двое людей получили огнестрельные ранения в транспортном средстве или около него. Это репортер News 13 и фотограф. Они были на месте, освещая утреннее убийство. В женщину и девятилетнюю девочку стреляли внутри дома. К сожалению, один из сотрудников News 13 ушел из жизни", - заявил он в ходе брифинга, трансляцию которого опубликован телеканал Fox 26.
По словам Мина, девочка также погибла от полученных ранений, а ее мать и второй журналист остаются в больнице в критическом состоянии.
Журналисты издания работали вблизи места, где ранее утром была убита двадцатилетняя женщина, отметил шериф. Нападение на мать и ребенка произошло в находившемся рядом доме приблизительно в то же время, что и атака на представителей СМИ.
Полиция задержала подозреваемого. Им оказался девятнадцатилетний мужчина.