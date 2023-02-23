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Флаг Украины в центре Лондона взбесил британцев - РИА Новости, 23.02.2023
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Флаг Украины в центре Лондона взбесил британцев
Флаг Украины в центре Лондона взбесил британцев - РИА Новости, 23.02.2023
Флаг Украины в центре Лондона взбесил британцев
Пользователи Twitter раскритиковали выходку проукраинских активистов перед посольством России в Лондоне. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T18:31
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в мире
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали выходку проукраинских активистов перед посольством России в Лондоне.Акция была организована участвующей в протестах группой активистов Led By Donkeys. Они выкрасили дорогу перед зданием российского представительства в желтый и синий цвета. Полиция задержала троих мужчин и женщину по подозрению в нанесении ущерба. Led By Donkeys разместила видео с места событий в официальном Twitter-аккаунте. Запись собрала большое количество гневных комментариев горожан."Как, черт возьми, этому позволили случиться? Сажайте этих активистов. То, что они делают, очень опасно", — написала Энн Вэнлесс."Краска, размазанная по машинам добропорядочных людей, пошлет мощный сигнал Владимиру Путину. Теперь дорогу придется закрыть, чтобы очистить. Ставлю, что эти действия немедленно закончат конфликт", — добавил с иронией Джон Льюис."Вы хоть представляете, насколько это опасно для мотоциклистов? Вы все должны быть привлечены к ответственности. Это очень опасно и может кого-нибудь убить!" — обратился к активистам Пол Хейман."Это кривляние нужно только для привлечения внимания. Это ничего не решит", — заключила Фелисити.
https://ria.ru/20230223/sanches-1853988763.html
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в мире, украина, лондон, великобритания
В мире, Украина, Лондон, Великобритания
18:31 23.02.2023 (обновлено: 19:49 23.02.2023)
 
Флаг Украины в центре Лондона взбесил британцев

Пользователи Twitter осудили нарисованный флаг Украины перед посольством России в Лондоне

© AP Photo / Alastair GrantРаботники коммунальной службы отмывают от краски дорогу перед посольством России в Лондоне
Работники коммунальной службы отмывают от краски дорогу перед посольством России в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Работники коммунальной службы отмывают от краски дорогу перед посольством России в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали выходку проукраинских активистов перед посольством России в Лондоне.
Акция была организована участвующей в протестах группой активистов Led By Donkeys. Они выкрасили дорогу перед зданием российского представительства в желтый и синий цвета. Полиция задержала троих мужчин и женщину по подозрению в нанесении ущерба. Led By Donkeys разместила видео с места событий в официальном Twitter-аккаунте. Запись собрала большое количество гневных комментариев горожан.
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"Как, черт возьми, этому позволили случиться? Сажайте этих активистов. То, что они делают, очень опасно", — написала Энн Вэнлесс.
"Краска, размазанная по машинам добропорядочных людей, пошлет мощный сигнал Владимиру Путину. Теперь дорогу придется закрыть, чтобы очистить. Ставлю, что эти действия немедленно закончат конфликт", — добавил с иронией Джон Льюис.
"Кто-то подумал о коммунальных службах? Им теперь все это счищать", — возмутился Тони Морган.
"Вы хоть представляете, насколько это опасно для мотоциклистов? Вы все должны быть привлечены к ответственности. Это очень опасно и может кого-нибудь убить!" — обратился к активистам Пол Хейман.
"Это кривляние нужно только для привлечения внимания. Это ничего не решит", — заключила Фелисити.
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