https://ria.ru/20230223/flag-1854022061.html

Флаг Украины в центре Лондона взбесил британцев

Флаг Украины в центре Лондона взбесил британцев - РИА Новости, 23.02.2023

Флаг Украины в центре Лондона взбесил британцев

Пользователи Twitter раскритиковали выходку проукраинских активистов перед посольством России в Лондоне. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T18:31

2023-02-23T18:31

2023-02-23T19:49

в мире

украина

лондон

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854009169_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_a270cf0fffad07021f9af53c810228c0.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали выходку проукраинских активистов перед посольством России в Лондоне.Акция была организована участвующей в протестах группой активистов Led By Donkeys. Они выкрасили дорогу перед зданием российского представительства в желтый и синий цвета. Полиция задержала троих мужчин и женщину по подозрению в нанесении ущерба. Led By Donkeys разместила видео с места событий в официальном Twitter-аккаунте. Запись собрала большое количество гневных комментариев горожан."Как, черт возьми, этому позволили случиться? Сажайте этих активистов. То, что они делают, очень опасно", — написала Энн Вэнлесс."Краска, размазанная по машинам добропорядочных людей, пошлет мощный сигнал Владимиру Путину. Теперь дорогу придется закрыть, чтобы очистить. Ставлю, что эти действия немедленно закончат конфликт", — добавил с иронией Джон Льюис."Вы хоть представляете, насколько это опасно для мотоциклистов? Вы все должны быть привлечены к ответственности. Это очень опасно и может кого-нибудь убить!" — обратился к активистам Пол Хейман."Это кривляние нужно только для привлечения внимания. Это ничего не решит", — заключила Фелисити.

https://ria.ru/20230223/sanches-1853988763.html

https://ria.ru/20230223/nato-1854011214.html

украина

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, лондон, великобритания