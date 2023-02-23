https://ria.ru/20230223/flag-1854022061.html
Флаг Украины в центре Лондона взбесил британцев
Флаг Украины в центре Лондона взбесил британцев - РИА Новости, 23.02.2023
Флаг Украины в центре Лондона взбесил британцев
Пользователи Twitter раскритиковали выходку проукраинских активистов перед посольством России в Лондоне. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T18:31
2023-02-23T18:31
2023-02-23T19:49
в мире
украина
лондон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854009169_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_a270cf0fffad07021f9af53c810228c0.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали выходку проукраинских активистов перед посольством России в Лондоне.Акция была организована участвующей в протестах группой активистов Led By Donkeys. Они выкрасили дорогу перед зданием российского представительства в желтый и синий цвета. Полиция задержала троих мужчин и женщину по подозрению в нанесении ущерба. Led By Donkeys разместила видео с места событий в официальном Twitter-аккаунте. Запись собрала большое количество гневных комментариев горожан."Как, черт возьми, этому позволили случиться? Сажайте этих активистов. То, что они делают, очень опасно", — написала Энн Вэнлесс."Краска, размазанная по машинам добропорядочных людей, пошлет мощный сигнал Владимиру Путину. Теперь дорогу придется закрыть, чтобы очистить. Ставлю, что эти действия немедленно закончат конфликт", — добавил с иронией Джон Льюис."Вы хоть представляете, насколько это опасно для мотоциклистов? Вы все должны быть привлечены к ответственности. Это очень опасно и может кого-нибудь убить!" — обратился к активистам Пол Хейман."Это кривляние нужно только для привлечения внимания. Это ничего не решит", — заключила Фелисити.
https://ria.ru/20230223/sanches-1853988763.html
https://ria.ru/20230223/nato-1854011214.html
украина
лондон
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854009169_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a39dbd32b4925f41eb5c3389dc1c8e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, лондон, великобритания
В мире, Украина, Лондон, Великобритания
18:31 23.02.2023 (обновлено: 19:49 23.02.2023)
Флаг Украины в центре Лондона взбесил британцев
Пользователи Twitter осудили нарисованный флаг Украины перед посольством России в Лондоне
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали выходку проукраинских активистов перед посольством России в Лондоне.
Акция была организована участвующей в протестах группой активистов Led By Donkeys. Они выкрасили дорогу перед зданием российского представительства в желтый и синий цвета. Полиция задержала троих мужчин и женщину по подозрению в нанесении ущерба. Led By Donkeys разместила видео с места событий в официальном Twitter-аккаунте. Запись собрала большое количество гневных комментариев горожан.
"Как, черт возьми, этому позволили случиться? Сажайте этих активистов. То, что они делают, очень опасно", — написала Энн Вэнлесс.
"Краска, размазанная по машинам добропорядочных людей, пошлет мощный сигнал Владимиру Путину
. Теперь дорогу придется закрыть, чтобы очистить. Ставлю, что эти действия немедленно закончат конфликт", — добавил с иронией Джон Льюис.
"Кто-то подумал о коммунальных службах? Им теперь все это счищать", — возмутился Тони Морган.
"Вы хоть представляете, насколько это опасно для мотоциклистов? Вы все должны быть привлечены к ответственности. Это очень опасно и может кого-нибудь убить!" — обратился к активистам Пол Хейман.
"Это кривляние нужно только для привлечения внимания. Это ничего не решит", — заключила Фелисити.