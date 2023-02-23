https://ria.ru/20230223/evropa-1854044442.html

Небензя назвал Европу колоссом на глиняных ногах

Небензя назвал Европу колоссом на глиняных ногах - РИА Новости, 23.02.2023

Небензя назвал Европу колоссом на глиняных ногах

Без российских энергоносителей Европа превратилась в "колосс на глиняных ногах", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T21:14

2023-02-23T21:14

2023-02-23T21:14

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ООН, 23 фев – РИА Новости. Без российских энергоносителей Европа превратилась в "колосс на глиняных ногах", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Постпред напомнил, что ЕС изначально задумывался как экономический, а не политический блок, и именно "в экономике всегда была сила и притягательность Европы". "За год после полного разрыва связей с нашей страной рост ВВП "объединенной Европы" застрял около нулевой отметки. При этом рекордные темпы инфляции измеряются двузначными показателями. Радуясь, что соскочил с российской "газовой иглы", Евросоюз подсел на тяжелый наркотик – дорогой американский сжиженный природный газ", - сказал Небензя. По его словам, для поддержания функционирования экономики ЕС лишь в одном, энергетическом аспекте в 2022 году потрачено 710 миллиардов евро. Как указал постпред, европейские либеральные рыночные экономики сегодня выживают за счет государственных субсидий и дотаций. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230223/energetika-1853977144.html

https://ria.ru/20230221/sanktsii-1853408173.html

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