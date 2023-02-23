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Небензя назвал Европу колоссом на глиняных ногах - РИА Новости, 23.02.2023
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Небензя назвал Европу колоссом на глиняных ногах
Небензя назвал Европу колоссом на глиняных ногах - РИА Новости, 23.02.2023
Небензя назвал Европу колоссом на глиняных ногах
Без российских энергоносителей Европа превратилась в "колосс на глиняных ногах", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T21:14
2023-02-23T21:14
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Без российских энергоносителей Европа превратилась в "колосс на глиняных ногах", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Постпред напомнил, что ЕС изначально задумывался как экономический, а не политический блок, и именно "в экономике всегда была сила и притягательность Европы". "За год после полного разрыва связей с нашей страной рост ВВП "объединенной Европы" застрял около нулевой отметки. При этом рекордные темпы инфляции измеряются двузначными показателями. Радуясь, что соскочил с российской "газовой иглы", Евросоюз подсел на тяжелый наркотик – дорогой американский сжиженный природный газ", - сказал Небензя. По его словам, для поддержания функционирования экономики ЕС лишь в одном, энергетическом аспекте в 2022 году потрачено 710 миллиардов евро. Как указал постпред, европейские либеральные рыночные экономики сегодня выживают за счет государственных субсидий и дотаций. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230223/energetika-1853977144.html
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в мире, россия, европа, украина, василий небензя, владимир путин, евросоюз, оон
В мире, Россия, Европа, Украина, Василий Небензя, Владимир Путин, Евросоюз, ООН
21:14 23.02.2023
 
Небензя назвал Европу колоссом на глиняных ногах

Постпред Небензя: без российских энергоносителей Европа стала колоссом на глиняных ногах

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Без российских энергоносителей Европа превратилась в "колосс на глиняных ногах", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Постпред напомнил, что ЕС изначально задумывался как экономический, а не политический блок, и именно "в экономике всегда была сила и притягательность Европы".
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"За год после полного разрыва связей с нашей страной рост ВВП "объединенной Европы" застрял около нулевой отметки. При этом рекордные темпы инфляции измеряются двузначными показателями. Радуясь, что соскочил с российской "газовой иглы", Евросоюз подсел на тяжелый наркотик – дорогой американский сжиженный природный газ", - сказал Небензя.
По его словам, для поддержания функционирования экономики ЕС лишь в одном, энергетическом аспекте в 2022 году потрачено 710 миллиардов евро.
Как указал постпред, европейские либеральные рыночные экономики сегодня выживают за счет государственных субсидий и дотаций.
"А ведь процветание и экономическая мощь Европы базировалась прежде всего на российских дешевых энергоносителях. Как только они ушли, Европа стала экономическим "колоссом на глиняных ногах" и энергоёмкие производства потянулись за океан к радости "старшего брата", - заключил он.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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