https://ria.ru/20230223/ekspeditsiya-1854053537.html
На Международной космической станции впервые пройдет годовая экспедиция
На Международной космической станции впервые пройдет годовая экспедиция - РИА Новости, 23.02.2023
На Международной космической станции впервые пройдет годовая экспедиция
Корабль "Союз МС-23", который полетит на Международную космическую станцию (МКС) 24 февраля, пробудет на орбите 215 суток, общая продолжительность работы на... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T22:45
2023-02-23T22:45
2023-02-23T22:45
космос - риа наука
сша
михаил корниенко
скотт келли
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Корабль "Союз МС-23", который полетит на Международную космическую станцию (МКС) 24 февраля, пробудет на орбите 215 суток, общая продолжительность работы на станции экипажа, который он заберет, составит не менее 370 суток, это новый рекорд для МКС, следует из материалов, распространенных "Роскосмосом". "Продолжительность полета: 215 суток", - говорится в справке к предстоящему пуску. Корабль "Союз МС-22" стартовал на ракете "Союз-2.1а" с Байконура 21 сентября 2022 года и в через три часа пристыковался к МКС. Планировалось, что экспедиция продлится 188 суток, то есть завершится в конце марта 2023 года. Однако после разгерметизации системы терморегулирования корабля 15 декабря 2022 года было решено, что экипаж на нем возвращать на Землю опасно. Для этих целей был подготовлен беспилотный полет следующего корабля "Союз МС-23". На нем и вернется экипаж неисправного корабля – российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио. По подсчетам РИА Новости, 215-е сутки после 24 февраля наступят 26 сентября 2023 года. К этому дню Прокопьев, Петелин и Рубио проведут в космосе 370 суток. В зависимости от времени расстыковки корабля, которое ещё не объявлено, их миссия может и вовсе продлиться 371 сутки. Это будет новый рекорд в истории МКС. До этого на станции уже были организованы две миссии продолжительностью около года. В 2015-2016 года россиянин Михаил Корниенко и американец Скотт Келли провели 340 дней на МКС. В 2021 году российский космонавт Петр Дубров и астронавт США Марк Ванде Хай, прилетевшие на "Союзе МС-18", задержались на орбите, потому что отдали свои места актрисе Юлии Пересильд и режиссёру Климу Шипенко, которые в течение 12 дней снимали на МКС фильм "Вызов". Дубров с Ванде Хаем вернулись в марте 2022 года после более чем 355 суток в космосе.
https://ria.ru/20230222/kosmos-1853622885.html
https://ria.ru/20230221/kosmos-1853324006.html
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космос - риа наука, сша, михаил корниенко, скотт келли, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, США, Михаил Корниенко, Скотт Келли, Международная космическая станция (МКС)
На Международной космической станции впервые пройдет годовая экспедиция
"Роскосмос": на Международной космической станции впервые пройдет годовая экспедиция
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Корабль "Союз МС-23", который полетит на Международную космическую станцию (МКС) 24 февраля, пробудет на орбите 215 суток, общая продолжительность работы на станции экипажа, который он заберет, составит не менее 370 суток, это новый рекорд для МКС, следует из материалов, распространенных "Роскосмосом".
"Продолжительность полета: 215 суток", - говорится в справке к предстоящему пуску.
Корабль "Союз МС-22" стартовал на ракете "Союз-2.1а" с Байконура 21 сентября 2022 года и в через три часа пристыковался к МКС. Планировалось, что экспедиция продлится 188 суток, то есть завершится в конце марта 2023 года.
Однако после разгерметизации системы терморегулирования корабля 15 декабря 2022 года было решено, что экипаж на нем возвращать на Землю опасно. Для этих целей был подготовлен беспилотный полет следующего корабля "Союз МС-23". На нем и вернется экипаж неисправного корабля – российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио.
По подсчетам РИА Новости, 215-е сутки после 24 февраля наступят 26 сентября 2023 года. К этому дню Прокопьев, Петелин и Рубио проведут в космосе 370 суток. В зависимости от времени расстыковки корабля, которое ещё не объявлено, их миссия может и вовсе продлиться 371 сутки. Это будет новый рекорд в истории МКС.
До этого на станции уже были организованы две миссии продолжительностью около года. В 2015-2016 года россиянин Михаил Корниенко
и американец Скотт Келли
провели 340 дней на МКС. В 2021 году российский космонавт Петр Дубров
и астронавт США
Марк Ванде Хай, прилетевшие на "Союзе МС-18", задержались на орбите, потому что отдали свои места актрисе Юлии Пересильд
и режиссёру Климу Шипенко
, которые в течение 12 дней снимали на МКС фильм "Вызов". Дубров с Ванде Хаем вернулись в марте 2022 года после более чем 355 суток в космосе.