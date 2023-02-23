https://ria.ru/20230223/dueli-1853954507.html

Дрались на шпагах и обнаженными по пояс: как проходили женские дуэли?

Дрались на шпагах и обнаженными по пояс: как проходили женские дуэли? - РИА Новости, 23.02.2023

Дрались на шпагах и обнаженными по пояс: как проходили женские дуэли?

Как на Руси законодательно были закреплены дуэли между женщинами, и почему такие поединки разрешала Екатерина Великая? Как женские сражения вдохновляли художников и иллюстраторов по всему миру, и почему почти всё, что нам известно о женских дуэлях – домыслы?

2023-02-23T14:00

2023-02-23T14:00

2023-02-23T14:00

яснопонятно

общество

технологии

история

екатерина ii

петр i

псков

александр пушкин

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Дрались на шпагах и обнаженными по пояс: как проходили женские дуэли? Как на Руси законодательно были закреплены дуэли между женщинами, и почему такие поединки разрешала Екатерина Великая? Как женские сражения вдохновляли художников и иллюстраторов по всему миру, и почему почти всё, что нам известно о женских дуэлях – домыслы? Об этом рассказывает автор блога о великих женщинах в мировой истории, создательница курса "Женское лицо истории" Анна Ларина. audio/mpeg

Дрались на шпагах и обнаженными по пояс: как проходили женские дуэли? Как на Руси законодательно были закреплены дуэли между женщинами, и почему такие поединки разрешала Екатерина Великая? Как женские сражения вдохновляли художников и иллюстраторов по всему миру, и почему почти всё, что нам известно о женских дуэлях – домыслы? Об этом рассказывает автор блога о великих женщинах в мировой истории, создательница курса "Женское лицо истории" Анна Ларина. audio/mpeg

Об этом нам рассказала автор блога о великих женщинах в мировой истории, создательница курса "Женское лицо истории" Анна Ларина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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