Рейтинг@Mail.ru
Дрались на шпагах и обнаженными по пояс: как проходили женские дуэли? - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20230223/dueli-1853954507.html
Дрались на шпагах и обнаженными по пояс: как проходили женские дуэли?
Дрались на шпагах и обнаженными по пояс: как проходили женские дуэли? - РИА Новости, 23.02.2023
Дрались на шпагах и обнаженными по пояс: как проходили женские дуэли?
Как на Руси законодательно были закреплены дуэли между женщинами, и почему такие поединки разрешала Екатерина Великая? Как женские сражения вдохновляли художников и иллюстраторов по всему миру, и почему почти всё, что нам известно о женских дуэлях – домыслы?
2023-02-23T14:00
2023-02-23T14:00
яснопонятно
общество
технологии
история
екатерина ii
петр i
псков
александр пушкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853953367_0:0:436:245_1920x0_80_0_0_4e4c70ddf37ee1f5a7e697d27c903812.jpg
Дрались на шпагах и обнаженными по пояс: как проходили женские дуэли?
Как на Руси законодательно были закреплены дуэли между женщинами, и почему такие поединки разрешала Екатерина Великая? Как женские сражения вдохновляли художников и иллюстраторов по всему миру, и почему почти всё, что нам известно о женских дуэлях – домыслы? Об этом рассказывает автор блога о великих женщинах в мировой истории, создательница курса "Женское лицо истории" Анна Ларина.
audio/mpeg
Дрались на шпагах и обнаженными по пояс: как проходили женские дуэли?
Как на Руси законодательно были закреплены дуэли между женщинами, и почему такие поединки разрешала Екатерина Великая? Как женские сражения вдохновляли художников и иллюстраторов по всему миру, и почему почти всё, что нам известно о женских дуэлях – домыслы? Об этом рассказывает автор блога о великих женщинах в мировой истории, создательница курса "Женское лицо истории" Анна Ларина.
audio/mpeg
Об этом нам рассказала автор блога о великих женщинах в мировой истории, создательница курса "Женское лицо истории" Анна Ларина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
псков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853953367_55:0:382:245_1920x0_80_0_0_c5ef18a15a86fb70de5e2f5569d8000c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, история, екатерина ii, петр i, псков, александр пушкин, михаил лермонтов, александр грибоедов, аудио, петр столыпин, дуэли - опросы
ЯсноПонятно, Общество, Технологии, история, Екатерина II, Петр I, Псков, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Петр Столыпин, Дуэли - Опросы
14:00 23.02.2023
 

Дрались на шпагах и обнаженными по пояс: как проходили женские дуэли?

ЯсноПонятно
Дрались на шпагах и обнаженными по пояс: как проходили женские дуэли?
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Как на Руси законодательно были закреплены дуэли между женщинами, и почему такие поединки разрешала Екатерина Великая? Как женские сражения вдохновляли художников и иллюстраторов по всему миру, и почему почти всё, что нам известно о женских дуэлях – домыслы?
Об этом нам рассказала автор блога о великих женщинах в мировой истории, создательница курса "Женское лицо истории" Анна Ларина.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж: Виктор Флиер
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
ЯсноПонятноОбществоТехнологииисторияЕкатерина IIПетр IПсковАлександр ПушкинМихаил ЛермонтовАлександр ГрибоедовПетр СтолыпинДуэли - Опросы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала