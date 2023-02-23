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На Кубани пятеро подростков на легковушке попали в ДТП - РИА Новости, 23.02.2023
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На Кубани пятеро подростков на легковушке попали в ДТП
На Кубани пятеро подростков на легковушке попали в ДТП - РИА Новости, 23.02.2023
На Кубани пятеро подростков на легковушке попали в ДТП
Пятеро подростков от 15 до 17 лет попали в аварию на легковом автомобиле Chery в Усть-Лабинском районе Кубани, водитель скончался в больнице, четыре пассажира... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T12:26
2023-02-23T12:26
происшествия
усть-лабинский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 фев - РИА Новости. Пятеро подростков от 15 до 17 лет попали в аварию на легковом автомобиле Chery в Усть-Лабинском районе Кубани, водитель скончался в больнице, четыре пассажира госпитализированы с травмами, сообщили в Госавтоинспекции Кубани. По данным ведомства, ДТП произошло вечером в среду на четвертом километре автодороги "поселок Двубратский - станица Восточная" в Усть-Лабинском районе. Судя по фотографиям ведомства, машина вылетела с дороги. "В результате в течение четырех часов в больнице скончался 17-летний водитель, управлявший автомобилем Chery. Четверо пассажиров в возрасте 17 и 15 лет были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Предварительная причина ДТП - несоответствие скорости конкретным условиям", - говорится в сообщении.
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усть-лабинский район
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происшествия, усть-лабинский район, краснодарский край
Происшествия, Усть-Лабинский район, Краснодарский край
12:26 23.02.2023
 
На Кубани пятеро подростков на легковушке попали в ДТП

Четверо подростков пострадали и один погиб в ДТП с легковым автомобилем Chery на Кубани

© Фото : Госавтоинспекция Кубани/TelegramНа месте ДТП в Усть-Лабинском районе Кубани
На месте ДТП в Усть-Лабинском районе Кубани - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Фото : Госавтоинспекция Кубани/Telegram
На месте ДТП в Усть-Лабинском районе Кубани
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КРАСНОДАР, 23 фев - РИА Новости. Пятеро подростков от 15 до 17 лет попали в аварию на легковом автомобиле Chery в Усть-Лабинском районе Кубани, водитель скончался в больнице, четыре пассажира госпитализированы с травмами, сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
По данным ведомства, ДТП произошло вечером в среду на четвертом километре автодороги "поселок Двубратский - станица Восточная" в Усть-Лабинском районе. Судя по фотографиям ведомства, машина вылетела с дороги.
"В результате в течение четырех часов в больнице скончался 17-летний водитель, управлявший автомобилем Chery. Четверо пассажиров в возрасте 17 и 15 лет были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Предварительная причина ДТП - несоответствие скорости конкретным условиям", - говорится в сообщении.
ДТП в Нефтегорском районе Самарской области на 83 км автодороги М-5 Урал с участием маршрутного автобуса - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
10:46
В Самарской области маршрутка попала в ДТП, есть погибшие
 
ПроисшествияУсть-Лабинский районКраснодарский край
 
 
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