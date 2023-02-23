https://ria.ru/20230223/dtp-1853961117.html

На Кубани пятеро подростков на легковушке попали в ДТП

На Кубани пятеро подростков на легковушке попали в ДТП - РИА Новости, 23.02.2023

На Кубани пятеро подростков на легковушке попали в ДТП

Пятеро подростков от 15 до 17 лет попали в аварию на легковом автомобиле Chery в Усть-Лабинском районе Кубани, водитель скончался в больнице, четыре пассажира... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T12:26

2023-02-23T12:26

2023-02-23T12:26

происшествия

усть-лабинский район

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853959593_0:143:1085:753_1920x0_80_0_0_df2c45f92bded1bf79c4f1f2f89497e6.jpg

КРАСНОДАР, 23 фев - РИА Новости. Пятеро подростков от 15 до 17 лет попали в аварию на легковом автомобиле Chery в Усть-Лабинском районе Кубани, водитель скончался в больнице, четыре пассажира госпитализированы с травмами, сообщили в Госавтоинспекции Кубани. По данным ведомства, ДТП произошло вечером в среду на четвертом километре автодороги "поселок Двубратский - станица Восточная" в Усть-Лабинском районе. Судя по фотографиям ведомства, машина вылетела с дороги. "В результате в течение четырех часов в больнице скончался 17-летний водитель, управлявший автомобилем Chery. Четверо пассажиров в возрасте 17 и 15 лет были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Предварительная причина ДТП - несоответствие скорости конкретным условиям", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230223/dtp-1853943341.html

усть-лабинский район

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, усть-лабинский район, краснодарский край