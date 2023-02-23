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В Самарской области маршрутка попала в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 23.02.2023
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В Самарской области маршрутка попала в ДТП, есть погибшие
В Самарской области маршрутка попала в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 23.02.2023
В Самарской области маршрутка попала в ДТП, есть погибшие
В Самарской области пять человек стали жертвами аварии с участием маршрутного автобуса, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T10:46
2023-02-23T13:12
происшествия
самарская область
нефтегорский район
самара
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САМАРА, 23 фев — РИА Новости. В Самарской области пять человек стали жертвами аварии с участием маршрутного автобуса, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.По информации ведомства, авария произошла утром в Нефтегорском районе, на 83-м километре трассы М-5 "Урал". Там столкнулись три машины, в том числе микроавтобус Ford Transit, направлявшийся из Самары в Бузулук."По предварительным данным, в результате ДТП пять человек погибли и семь пострадали", — сказала собеседница агентства.Позже в ГУМВД уточнили, что число пострадавших достигло 11.Всего в маршрутке было 16 человек, включая водителя. Среди погибших есть ребенок, одиннадцатилетний мальчик, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.Областная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.
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происшествия, самарская область, нефтегорский район, самара
Происшествия, Самарская область, Нефтегорский район, Самара
10:46 23.02.2023 (обновлено: 13:12 23.02.2023)
 
В Самарской области маршрутка попала в ДТП, есть погибшие

Пять человек погибли в ДТП с маршрутным автобусом на трассе в Самарской области

© Фото : Прокуратура Самарской областиДТП в Нефтегорском районе Самарской области на 83 км автодороги М-5 "Урал" с участием маршрутного автобуса
ДТП в Нефтегорском районе Самарской области на 83 км автодороги М-5 Урал с участием маршрутного автобуса - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Фото : Прокуратура Самарской области
ДТП в Нефтегорском районе Самарской области на 83 км автодороги М-5 "Урал" с участием маршрутного автобуса
Читать ria.ru в
САМАРА, 23 фев — РИА Новости. В Самарской области пять человек стали жертвами аварии с участием маршрутного автобуса, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
По информации ведомства, авария произошла утром в Нефтегорском районе, на 83-м километре трассы М-5 "Урал". Там столкнулись три машины, в том числе микроавтобус Ford Transit, направлявшийся из Самары в Бузулук.
"По предварительным данным, в результате ДТП пять человек погибли и семь пострадали", — сказала собеседница агентства.
Позже в ГУМВД уточнили, что число пострадавших достигло 11.
Всего в маршрутке было 16 человек, включая водителя. Среди погибших есть ребенок, одиннадцатилетний мальчик, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Областная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.
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