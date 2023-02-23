https://ria.ru/20230223/dtp-1853943341.html
В Самарской области маршрутка попала в ДТП, есть погибшие
В Самарской области маршрутка попала в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 23.02.2023
В Самарской области маршрутка попала в ДТП, есть погибшие
В Самарской области пять человек стали жертвами аварии с участием маршрутного автобуса, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T10:46
2023-02-23T10:46
2023-02-23T13:12
происшествия
самарская область
нефтегорский район
самара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853954796_0:153:1280:873_1920x0_80_0_0_a045ddcd0509a64dafc5211e2c208608.jpg
САМАРА, 23 фев — РИА Новости. В Самарской области пять человек стали жертвами аварии с участием маршрутного автобуса, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.По информации ведомства, авария произошла утром в Нефтегорском районе, на 83-м километре трассы М-5 "Урал". Там столкнулись три машины, в том числе микроавтобус Ford Transit, направлявшийся из Самары в Бузулук."По предварительным данным, в результате ДТП пять человек погибли и семь пострадали", — сказала собеседница агентства.Позже в ГУМВД уточнили, что число пострадавших достигло 11.Всего в маршрутке было 16 человек, включая водителя. Среди погибших есть ребенок, одиннадцатилетний мальчик, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.Областная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.
https://ria.ru/20221018/dtp-1824799983.html
самарская область
нефтегорский район
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853954796_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_48d894083a0326793dc564fbc86e728c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, нефтегорский район, самара
Происшествия, Самарская область, Нефтегорский район, Самара
10:46 23.02.2023 (обновлено: 13:12 23.02.2023)
В Самарской области маршрутка попала в ДТП, есть погибшие
Пять человек погибли в ДТП с маршрутным автобусом на трассе в Самарской области