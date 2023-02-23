https://ria.ru/20230223/dtp-1853943341.html

В Самарской области маршрутка попала в ДТП, есть погибшие

В Самарской области маршрутка попала в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 23.02.2023

В Самарской области маршрутка попала в ДТП, есть погибшие

В Самарской области пять человек стали жертвами аварии с участием маршрутного автобуса, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T10:46

2023-02-23T10:46

2023-02-23T13:12

происшествия

самарская область

нефтегорский район

самара

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САМАРА, 23 фев — РИА Новости. В Самарской области пять человек стали жертвами аварии с участием маршрутного автобуса, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.По информации ведомства, авария произошла утром в Нефтегорском районе, на 83-м километре трассы М-5 "Урал". Там столкнулись три машины, в том числе микроавтобус Ford Transit, направлявшийся из Самары в Бузулук."По предварительным данным, в результате ДТП пять человек погибли и семь пострадали", — сказала собеседница агентства.Позже в ГУМВД уточнили, что число пострадавших достигло 11.Всего в маршрутке было 16 человек, включая водителя. Среди погибших есть ребенок, одиннадцатилетний мальчик, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.Областная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

https://ria.ru/20221018/dtp-1824799983.html

самарская область

нефтегорский район

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, нефтегорский район, самара