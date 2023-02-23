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В Китае рассказали, к чему приведет дружба с Россией

В Китае рассказали, к чему приведет дружба с Россией - РИА Новости, 23.02.2023

В Китае рассказали, к чему приведет дружба с Россией

Стабильные отношения России и Китая пойдут на пользу всему миру, пишет издание Global Times. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T01:18

2023-02-23T01:18

2023-02-23T10:35

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Стабильные отношения России и Китая пойдут на пользу всему миру, пишет издание Global Times.По его словам, страны Запада пытаются разрушить отношения между Москвой и Пекином посредством украинского конфликта. Так, например, США нашли в происходящем "моральное оправдание" для осуждения российско-китайских отношений, саботаж которых, по мнению обозревателя, никогда не прекращался.Автор также добавил, что Китай всегда стремился к открытому и откровенному развитию отношений с другими странами. Так, например, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что взаимоотношения России и Китая в новой эре будут строиться "на неприсоединении к блокам и отсутствии конфронтации". В заключение обозреватель отметил, что отсутствие диалога никогда не приводило к решению проблемы любого масштаба и что Китай и Россия всегда поддерживали независимые двусторонние отношения, и в этом, считает автор, заключается благо как для двух стран, так и для всего мира.

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