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Австралия предоставит Украине дроны в рамках пакета помощи, пишут СМИ

Австралия предоставит Украине дроны в рамках пакета помощи, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2023

Австралия предоставит Украине дроны в рамках пакета помощи, пишут СМИ

Австралия предоставит Украине дроны в рамках пакета помощи на 33 миллиона долларов, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T22:14

2023-02-23T22:14

2023-02-23T22:14

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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нато

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Австралия предоставит Украине дроны в рамках пакета помощи на 33 миллиона долларов, сообщает телеканал ABC. "Федеральное правительство передаст обороне Украины "беспилотные воздушные системы" в рамках пакета на 33 миллиона долларов", - говорится в сообщении телеканала. Согласно газете Guardian, речь идет о невооруженных дронах, которые могут быть использованы для отслеживания перемещения войск. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230223/pomosch-1854049745.html

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в мире, украина, россия, австралия, дмитрий песков, сергей лавров, нато