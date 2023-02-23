https://ria.ru/20230223/donetsk-1853998022.html
В Донецке три работника скорой помощи погибли при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке три работника скорой помощи погибли при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.02.2023
В Донецке три работника скорой помощи погибли при обстреле со стороны ВСУ
Три сотрудника скорой помощи погибли при обстреле Донецка, за жизнь ещё одной борются врачи, сообщил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:56
2023-02-23T15:56
2023-02-23T16:05
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Три сотрудника скорой помощи погибли при обстреле Донецка, за жизнь ещё одной борются врачи, сообщил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев."Сегодня в результате обстрела Петровского района Донецка погибли 3 сотрудника бригады скорой медицинской помощи, задействованные в эвакуации раненых: фельдшер, санитар и водитель… Также при исполнении своих служебных обязанностей пострадала фельдшер бригады, за чью жизнь борются медики Республиканского травматологического центра", - сообщил Гарцев в своем телеграм-канале.
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донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
15:56 23.02.2023 (обновлено: 16:05 23.02.2023)
В Донецке три работника скорой помощи погибли при обстреле со стороны ВСУ
При обстреле Донецка погибли три работника скорой помощи, один ранен