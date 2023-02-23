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Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку
Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку - РИА Новости, 23.02.2023
Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:21
2023-02-23T14:35
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска два раза обстреливали Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров и три ракеты из РСЗО.
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Донецк после обстрела украинской армией
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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14:21 23.02.2023 (обновлено: 14:35 23.02.2023)
 
Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня в Донецке
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что украинские войска два раза обстреливали Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров и три ракеты из РСЗО.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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