https://ria.ru/20230223/donetsk-1853980894.html

Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку

Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку - РИА Новости, 23.02.2023

Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T14:21

2023-02-23T14:21

2023-02-23T14:35

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg

ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска два раза обстреливали Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров и три ракеты из РСЗО.

донецк

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Донецк после обстрела украинской армией Донецк после обстрела украинской армией 2023-02-23T14:21 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, видео