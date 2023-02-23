https://ria.ru/20230223/donetsk-1853975343.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 23.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили в четверг шесть ракет из РСЗО по центральному Буденновскому и Пролетарскому районам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T13:41
2023-02-23T13:41
2023-02-23T13:41
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг шесть ракет из РСЗО по центральному Буденновскому и Пролетарскому районам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в четверг украинские войска выпустили 9 ракет из РСЗО по Донецку. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Шаховое - город Донецк (Буденновский и Пролетарский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Ведомство также сообщило, что в 12.45 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Донецка.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Донецк после обстрела украинской армией
Донецк после обстрела украинской армией
2023-02-23T13:41
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще шесть ракет из РСЗО по двум районам Донецка
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг шесть ракет из РСЗО по центральному Буденновскому и Пролетарскому районам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в четверг украинские войска выпустили 9 ракет из РСЗО по Донецку.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Шаховое - город Донецк (Буденновский и Пролетарский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Ведомство также сообщило, что в 12.45 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Донецка.