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Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 23.02.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска выпустили в четверг шесть ракет из РСЗО по центральному Буденновскому и Пролетарскому районам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T13:41

2023-02-23T13:41

2023-02-23T13:41

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг шесть ракет из РСЗО по центральному Буденновскому и Пролетарскому районам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в четверг украинские войска выпустили 9 ракет из РСЗО по Донецку. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Шаховое - город Донецк (Буденновский и Пролетарский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Ведомство также сообщило, что в 12.45 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Донецка.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Донецк после обстрела украинской армией Донецк после обстрела украинской армией 2023-02-23T13:41 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс