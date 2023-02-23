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Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка

Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка - РИА Новости, 23.02.2023

Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка

Украинские войска обстреляли в четверг центральный Ворошиловский район Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T12:25

2023-02-23T12:25

2023-02-23T12:25

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг центральный Ворошиловский район Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что центр города находится под обстрелом со стороны украинских войск. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Константиновка - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Кулемзин также сообщил, что при обстреле Буденновского района Донецка повреждено остекление детского сада №17.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика