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Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка
Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка - РИА Новости, 23.02.2023
Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка
Украинские войска обстреляли в четверг центральный Ворошиловский район Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T12:25
2023-02-23T12:25
2023-02-23T12:25
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг центральный Ворошиловский район Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что центр города находится под обстрелом со стороны украинских войск. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Константиновка - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Кулемзин также сообщил, что при обстреле Буденновского района Донецка повреждено остекление детского сада №17.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Ворошиловскому району Донецка