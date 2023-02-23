https://ria.ru/20230223/donetsk-1853951262.html

Украинские военные обстреляли центр Донецка

Украинские военные обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 23.02.2023

Украинские военные обстреляли центр Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центр города находится под обстрелом со стороны украинских войск. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T11:30

2023-02-23T11:30

2023-02-23T11:51

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центр города находится под обстрелом со стороны украинских войск."Центр Донецка под обстрелом нацистов! Подробности уточняем", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донбасс