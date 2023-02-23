Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/donetsk-1853951262.html
Украинские военные обстреляли центр Донецка
Украинские военные обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 23.02.2023
Украинские военные обстреляли центр Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центр города находится под обстрелом со стороны украинских войск. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T11:30
2023-02-23T11:51
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_0:274:3058:1994_1920x0_80_0_0_bb41d017920d2b6788abadf4888f0caf.jpg
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центр города находится под обстрелом со стороны украинских войск."Центр Донецка под обстрелом нацистов! Подробности уточняем", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
донецк
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_7e9cc85c7bb6485526208c8097a564cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Донбасс
11:30 23.02.2023 (обновлено: 11:51 23.02.2023)
 
Украинские военные обстреляли центр Донецка

Мэр Кулемзин заявил, что центр Донецка находится под обстрелом со стороны украинских войск

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центр города находится под обстрелом со стороны украинских войск.
"Центр Донецка под обстрелом нацистов! Подробности уточняем", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала