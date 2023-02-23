https://ria.ru/20230223/donetsk-1853951262.html
Украинские военные обстреляли центр Донецка
Украинские военные обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 23.02.2023
Украинские военные обстреляли центр Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центр города находится под обстрелом со стороны украинских войск. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T11:30
2023-02-23T11:30
2023-02-23T11:51
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центр города находится под обстрелом со стороны украинских войск."Центр Донецка под обстрелом нацистов! Подробности уточняем", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Донбасс
11:30 23.02.2023 (обновлено: 11:51 23.02.2023)
Украинские военные обстреляли центр Донецка
Мэр Кулемзин заявил, что центр Донецка находится под обстрелом со стороны украинских войск