https://ria.ru/20230223/donetsk-1853912322.html

Украинские войска выпустили по Донецку более 30 снарядов за два часа

Украинские войска выпустили по Донецку более 30 снарядов за два часа - РИА Новости, 23.02.2023

Украинские войска выпустили по Донецку более 30 снарядов за два часа

Украинские войска примерно за два часа выпустили по Донецку более 30 снарядов "натовского" калибра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T02:34

2023-02-23T02:34

2023-02-23T02:34

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска примерно за два часа выпустили по Донецку более 30 снарядов "натовского" калибра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщило, что за примерно за полчаса украинские войска выпустили 14 "натовских" снарядов по Донецку. Также было выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230223/provokatsii-1853908417.html

донецк

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато