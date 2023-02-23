Украинские войска выпустили по Донецку более 30 снарядов за два часа
Украинские войска примерно за два часа выпустили по Донецку более 30 снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкРазбитое окно после обстрела со стороны ВСУ в центре Донецка
Разбитое окно после обстрела со стороны ВСУ в центре Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска примерно за два часа выпустили по Донецку более 30 снарядов "натовского" калибра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.20 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущены 8 снарядов калибром 155 миллиметров... 01.39 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 миллиметров... 01.45 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущены 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Ранее представительство сообщило, что за примерно за полчаса украинские войска выпустили 14 "натовских" снарядов по Донецку. Также было выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.