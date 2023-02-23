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Украинские войска выпустили по Донецку более 30 снарядов за два часа - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/donetsk-1853912322.html
Украинские войска выпустили по Донецку более 30 снарядов за два часа
Украинские войска выпустили по Донецку более 30 снарядов за два часа - РИА Новости, 23.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку более 30 снарядов за два часа
Украинские войска примерно за два часа выпустили по Донецку более 30 снарядов "натовского" калибра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T02:34
2023-02-23T02:34
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска примерно за два часа выпустили по Донецку более 30 снарядов "натовского" калибра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщило, что за примерно за полчаса украинские войска выпустили 14 "натовских" снарядов по Донецку. Также было выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230223/provokatsii-1853908417.html
донецк
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
02:34 23.02.2023
 
Украинские войска выпустили по Донецку более 30 снарядов за два часа

Украинские войска примерно за два часа выпустили по Донецку более 30 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкРазбитое окно после обстрела со стороны ВСУ в центре Донецка
Разбитое окно после обстрела со стороны ВСУ в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Разбитое окно после обстрела со стороны ВСУ в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска примерно за два часа выпустили по Донецку более 30 снарядов "натовского" калибра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.20 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущены 8 снарядов калибром 155 миллиметров... 01.39 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 миллиметров... 01.45 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущены 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Ранее представительство сообщило, что за примерно за полчаса украинские войска выпустили 14 "натовских" снарядов по Донецку. Также было выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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