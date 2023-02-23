Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ уничтожили документ о пожертвованиях "Газпрома", сообщили СМИ - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/dokument-1854032167.html
В ФРГ уничтожили документ о пожертвованиях "Газпрома", сообщили СМИ
В ФРГ уничтожили документ о пожертвованиях "Газпрома", сообщили СМИ - РИА Новости, 23.02.2023
В ФРГ уничтожили документ о пожертвованиях "Газпрома", сообщили СМИ
Сотрудница налоговой службы Германии нашла утерянную декларацию на пожертвования "Газпрома" в фонд поддержки строительства "Северного потока — 2" и тайно сожгла РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T19:43
2023-02-23T21:46
сша
мекленбург-передняя померания
европа
мануэла швезиг
газпром
генеральная прокуратура рф
северный поток — 2
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Сотрудница налоговой службы Германии нашла утерянную декларацию на пожертвования "Газпрома" в фонд поддержки строительства "Северного потока — 2" и тайно сожгла ее, пишет Cicero.Ранее издания медиакорпорации Springer подали в суд на бывшего премьер-министра земли Мекленбург — Передняя Померания Эрвина Зеллеринга, который возглавляет фонд Klimastiftung MV. Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на них терактах. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США.По данным Cicero, "Газпром" пожертвовал 20 миллионов евро фонду, который заявлял, что эти деньги предназначены только для нужд земли Мекленбург — Передняя Померания, поэтому не облагаются налогом.Описанные события происходили в прошлом году и фонд, по собственному заявлению, после требования общественности передал все декларации в налоговое ведомство Германии. Документы были утеряны, а затем вновь обнаружены у одной из сотрудниц. "Во время внутренних проверок она сообщила, что у нее не было деклараций. В ходе интенсивных поисков — хотя она и не несла ответственности за это дело — она нашла в своем кабинете налоговую декларацию, приложенную к другому договору. Из-за паники и растущего давления со стороны прессы и властей она уничтожила декларацию в камине знакомой", — говорится в публикации.Отмечается, что сейчас копию уничтоженной декларации все-таки удалось найти. При этом, как выяснили журналисты Cicero, представители налогового ведомства всю ситуацию назвали политическим решением и заявили, что "поступившие от "Газпрома" средства должны были быть освобождены от налогового бремени". Это заявление вызвало критику со стороны представителей правящих партий, осуждающих обход санкций США против "Северного потока — 2". В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства создать фонд в поддержку газопровода. Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение "Северного потока — 2". Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
https://ria.ru/20230223/vzryvy-1853969695.html
https://ria.ru/20230223/gazoprovod-1853940496.html
https://ria.ru/20230222/rassledovanie-1853845278.html
сша
мекленбург-передняя померания
европа
германия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, мекленбург-передняя померания, европа, мануэла швезиг, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках", германия, балтийское море
США, Мекленбург-Передняя Померания, Европа, Мануэла Швезиг, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Германия, Балтийское море
19:43 23.02.2023 (обновлено: 21:46 23.02.2023)
 
В ФРГ уничтожили документ о пожертвованиях "Газпрома", сообщили СМИ

Cicero: в ФРГ сожгли документ о пожертвованиях "Газпрома" в пользу "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Сотрудница налоговой службы Германии нашла утерянную декларацию на пожертвования "Газпрома" в фонд поддержки строительства "Северного потока — 2" и тайно сожгла ее, пишет Cicero.
Ранее издания медиакорпорации Springer подали в суд на бывшего премьер-министра земли Мекленбург — Передняя Померания Эрвина Зеллеринга, который возглавляет фонд Klimastiftung MV. Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на них терактах. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 13:18
В Китае призвали США рассказать правду о взрывах на "Северных потоках"
По данным Cicero, "Газпром" пожертвовал 20 миллионов евро фонду, который заявлял, что эти деньги предназначены только для нужд земли Мекленбург — Передняя Померания, поэтому не облагаются налогом.
Описанные события происходили в прошлом году и фонд, по собственному заявлению, после требования общественности передал все декларации в налоговое ведомство Германии. Документы были утеряны, а затем вновь обнаружены у одной из сотрудниц.
"Во время внутренних проверок она сообщила, что у нее не было деклараций. В ходе интенсивных поисков — хотя она и не несла ответственности за это дело — она нашла в своем кабинете налоговую декларацию, приложенную к другому договору. Из-за паники и растущего давления со стороны прессы и властей она уничтожила декларацию в камине знакомой", — говорится в публикации.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 10:30
Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке"
Отмечается, что сейчас копию уничтоженной декларации все-таки удалось найти. При этом, как выяснили журналисты Cicero, представители налогового ведомства всю ситуацию назвали политическим решением и заявили, что "поступившие от "Газпрома" средства должны были быть освобождены от налогового бремени". Это заявление вызвало критику со стороны представителей правящих партий, осуждающих обход санкций США против "Северного потока — 2".
В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства создать фонд в поддержку газопровода. Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение "Северного потока — 2".
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 18:05
МИД: Запад заметает следы в расследовании теракта на "Северных потоках"
 
СШАМекленбург-Передняя ПомеранияЕвропаМануэла ШвезигГазпромГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Северный потокАвария на "Северных потоках"ГерманияБалтийское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала