19:43 23.02.2023 (обновлено: 21:46 23.02.2023)
В ФРГ уничтожили документ о пожертвованиях "Газпрома", сообщили СМИ
Cicero: в ФРГ сожгли документ о пожертвованиях "Газпрома" в пользу "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Сотрудница налоговой службы Германии нашла утерянную декларацию на пожертвования "Газпрома" в фонд поддержки строительства "Северного потока — 2" и тайно сожгла ее, пишет Cicero.
Ранее издания медиакорпорации Springer подали в суд на бывшего премьер-министра земли Мекленбург — Передняя Померания Эрвина Зеллеринга, который возглавляет фонд Klimastiftung MV. Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на них терактах. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США.
По данным Cicero, "Газпром" пожертвовал 20 миллионов евро фонду, который заявлял, что эти деньги предназначены только для нужд земли Мекленбург — Передняя Померания, поэтому не облагаются налогом.
Описанные события происходили в прошлом году и фонд, по собственному заявлению, после требования общественности передал все декларации в налоговое ведомство Германии. Документы были утеряны, а затем вновь обнаружены у одной из сотрудниц.
"Во время внутренних проверок она сообщила, что у нее не было деклараций. В ходе интенсивных поисков — хотя она и не несла ответственности за это дело — она нашла в своем кабинете налоговую декларацию, приложенную к другому договору. Из-за паники и растущего давления со стороны прессы и властей она уничтожила декларацию в камине знакомой", — говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас копию уничтоженной декларации все-таки удалось найти. При этом, как выяснили журналисты Cicero, представители налогового ведомства всю ситуацию назвали политическим решением и заявили, что "поступившие от "Газпрома" средства должны были быть освобождены от налогового бремени". Это заявление вызвало критику со стороны представителей правящих партий, осуждающих обход санкций США против "Северного потока — 2".
В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства создать фонд в поддержку газопровода. Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение "Северного потока — 2".
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.