https://ria.ru/20230223/dokument-1854032167.html

В ФРГ уничтожили документ о пожертвованиях "Газпрома", сообщили СМИ

В ФРГ уничтожили документ о пожертвованиях "Газпрома", сообщили СМИ - РИА Новости, 23.02.2023

В ФРГ уничтожили документ о пожертвованиях "Газпрома", сообщили СМИ

Сотрудница налоговой службы Германии нашла утерянную декларацию на пожертвования "Газпрома" в фонд поддержки строительства "Северного потока — 2" и тайно сожгла РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T19:43

2023-02-23T19:43

2023-02-23T21:46

сша

мекленбург-передняя померания

европа

мануэла швезиг

газпром

генеральная прокуратура рф

северный поток — 2

северный поток

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БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Сотрудница налоговой службы Германии нашла утерянную декларацию на пожертвования "Газпрома" в фонд поддержки строительства "Северного потока — 2" и тайно сожгла ее, пишет Cicero.Ранее издания медиакорпорации Springer подали в суд на бывшего премьер-министра земли Мекленбург — Передняя Померания Эрвина Зеллеринга, который возглавляет фонд Klimastiftung MV. Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на них терактах. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США.По данным Cicero, "Газпром" пожертвовал 20 миллионов евро фонду, который заявлял, что эти деньги предназначены только для нужд земли Мекленбург — Передняя Померания, поэтому не облагаются налогом.Описанные события происходили в прошлом году и фонд, по собственному заявлению, после требования общественности передал все декларации в налоговое ведомство Германии. Документы были утеряны, а затем вновь обнаружены у одной из сотрудниц. "Во время внутренних проверок она сообщила, что у нее не было деклараций. В ходе интенсивных поисков — хотя она и не несла ответственности за это дело — она нашла в своем кабинете налоговую декларацию, приложенную к другому договору. Из-за паники и растущего давления со стороны прессы и властей она уничтожила декларацию в камине знакомой", — говорится в публикации.Отмечается, что сейчас копию уничтоженной декларации все-таки удалось найти. При этом, как выяснили журналисты Cicero, представители налогового ведомства всю ситуацию назвали политическим решением и заявили, что "поступившие от "Газпрома" средства должны были быть освобождены от налогового бремени". Это заявление вызвало критику со стороны представителей правящих партий, осуждающих обход санкций США против "Северного потока — 2". В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства создать фонд в поддержку газопровода. Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение "Северного потока — 2". Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.

https://ria.ru/20230223/vzryvy-1853969695.html

https://ria.ru/20230223/gazoprovod-1853940496.html

https://ria.ru/20230222/rassledovanie-1853845278.html

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