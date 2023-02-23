https://ria.ru/20230223/deportatsiya-1853978167.html
Кадыров назвал депортацию чеченского и ингушского народов геноцидом
Кадыров назвал депортацию чеченского и ингушского народов геноцидом - РИА Новости, 23.02.2023
Кадыров назвал депортацию чеченского и ингушского народов геноцидом
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "ужасающим геноцидом" депортацию чеченского и ингушского народа в 1944 году. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:01
2023-02-23T14:01
2023-02-23T16:52
общество
рамзан кадыров
ссср
иосиф сталин (джугашвили)
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 23 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "ужасающим геноцидом" депортацию чеченского и ингушского народа в 1944 году. "По приказу проклятого Иосифа Сталина вайнахский народ подвергся ужасающему геноциду — массовой высылке в Сибирь и Казахстан. Поводом стало безосновательное обвинение в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами. Оно было лишь прикрытием для совершения расправы над целыми народами", — написал он в Telegram-канале. Кадыров напомнил, что десятки чеченцев участвовали в Великой Отечественной войне, одними из первых в рядах Красной армии оказывали сопротивление при вторжении фашистов на территорию СССР, вели ожесточенные бои, освобождая города Советского Союза. "Но все это не ставилось властями во внимание в своем неуемном желании погубить свободолюбивый и гордый народ. Тысячи погибших по дороге, сотни тысяч скончавшихся от холода, голода и болезней, долгие годы унижений и бесправия по совершенно надуманной причине", — добавил глава Чечни. Он считает моральным долгом помнить об этих трагических событиях."Сегодня наши ребята, как и их деды и прадеды, на передовой борьбы с сатанизмом и нацизмом, вновь пытающимся поднять голову", — заключил Кадыров.Массовое выселение чеченцев и ингушей из родных мест в Казахстан и Сибирь началось 23 февраля 1944 года. По оценкам историков, всего выселили более полумиллиона человек. Официальными причинами депортации назывались сотрудничество с фашистскими оккупантами и антисоветская деятельность.
https://ria.ru/20210426/repressii-1729635841.html
ссср
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рамзан кадыров, ссср, иосиф сталин (джугашвили), чеченская республика (чечня)
Общество, Рамзан Кадыров, СССР, Иосиф Сталин (Джугашвили), Чеченская республика (Чечня)
14:01 23.02.2023 (обновлено: 16:52 23.02.2023)
Кадыров назвал депортацию чеченского и ингушского народов геноцидом
Кадыров назвал депортацию чеченского и ингушского народов в 1944 году ужасающим геноцидом
ГРОЗНЫЙ, 23 фев — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал
"ужасающим геноцидом" депортацию чеченского и ингушского народа в 1944 году.
"По приказу проклятого Иосифа Сталина
вайнахский народ подвергся ужасающему геноциду — массовой высылке в Сибирь и Казахстан. Поводом стало безосновательное обвинение в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами. Оно было лишь прикрытием для совершения расправы над целыми народами", — написал он в Telegram-канале.
Кадыров напомнил, что десятки чеченцев участвовали в Великой Отечественной войне, одними из первых в рядах Красной армии оказывали сопротивление при вторжении фашистов на территорию СССР
, вели ожесточенные бои, освобождая города Советского Союза.
"Но все это не ставилось властями во внимание в своем неуемном желании погубить свободолюбивый и гордый народ. Тысячи погибших по дороге, сотни тысяч скончавшихся от холода, голода и болезней, долгие годы унижений и бесправия по совершенно надуманной причине", — добавил глава Чечни.
Он считает моральным долгом помнить об этих трагических событиях.
"Сегодня наши ребята, как и их деды и прадеды, на передовой борьбы с сатанизмом и нацизмом, вновь пытающимся поднять голову", — заключил Кадыров.
Массовое выселение чеченцев и ингушей из родных мест в Казахстан и Сибирь началось 23 февраля 1944 года. По оценкам историков, всего выселили более полумиллиона человек. Официальными причинами депортации назывались сотрудничество с фашистскими оккупантами и антисоветская деятельность.