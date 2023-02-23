https://ria.ru/20230223/degradatsiya-1853981672.html

Минфин США заявил, что хочет деградации российского ВПК

Минфин США заявил, что хочет деградации российского ВПК - РИА Новости, 23.02.2023

Минфин США заявил, что хочет деградации российского ВПК

США стремятся к деградации военно-промышленного комплекса России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T14:32

2023-02-23T14:32

2023-02-23T19:21

в мире

россия

сша

бангалор

джанет йеллен

владимир путин

министерство финансов сша

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. США стремятся к деградации военно-промышленного комплекса России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. "Наши двойные цели заключаются в деградации военно-промышленного комплекса России и сокращении доходов, которые она может использовать", - сказала Йеллен на пресс-конференции в Бангалоре в преддверии первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20, запланированной на 24 и 25 февраля. Она отметила, что с февраля прошлого года США сотрудничают "с многосторонней коалицией из более чем 30 стран, чтобы наложить серьезные экономические издержки на Россию". По утверждению Йеллен, российская экономика становится все более изолированной. "Оценки показывают, что почти миллион россиян, возможно, покинули страну в прошлом году, и это оказывает понижательное давление на ее производственный потенциал в будущем", - добавила глава минфина США, но не указала источник своих данных.Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что Россия выходит на новый цикл экономики, ее структура обретает качественно новый характер. По его словам, стратегическая задача России состоит не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям, а в том, чтобы вывести национальную экономику на новые рубежи. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20230223/zhenschina-1853890795.html

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

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в мире, россия, сша, бангалор, джанет йеллен, владимир путин, министерство финансов сша, большая двадцатка