СМИ рассказали о количестве боеспособных танков Challenger 2
Daily Mail: менее половины танков Challenger 2 британской армии считаются боеспособными
© AP Photo / Pavel GolovkinБританский танк Challenger 2
© AP Photo / Pavel Golovkin
Британский танк Challenger 2. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Менее половины танков Challenger 2 британской армии считаются боеспособными, сообщает газета Daily Mail.
"Нам нужно перестать заниматься самосозерцанием и довести большую часть Challenger 2 до высокой степени готовности за месяцы. Challenger 3 не будут доступны до 2027 года", - заявил газете бывший младший министр по делам вооруженных сил Британии Марк Франсуа.
Как отмечает газета, из 227 танков Challenger 2 менее 100 считаются "боеспособными", а 14 передают Украине.
Издание добавляет, что чиновники отказались сообщить точное число "боеспособных" танков, сославшись на вопросы национальной безопасности.
За последний год военная помощь Великобритании Украине составила около 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов). В этот пакет входит порядка 3 миллионов единиц военной техники, включая партию танков Challenger 2, а также 200 других бронированных машин, более 10 тысяч противотанковых ракет и реактивных систем залпового огня. Премьер Риши Сунак взял на себя обязательство соответствовать или превысить этот уровень поддержки в 2023 году.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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