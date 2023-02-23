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В Китае озаботились получением военными США доступа к базам на Филиппинах

В Китае озаботились получением военными США доступа к базам на Филиппинах - РИА Новости, 23.02.2023

В Китае озаботились получением военными США доступа к базам на Филиппинах

Китай озабочен получением американскими военными доступа к четырем новым базам на Филиппинах, США представляют собой самый большой фактор риска и источник хаоса РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T13:01

2023-02-23T13:01

2023-02-23T13:01

в мире

китай

сша

филиппины

ллойд остин

министерство обороны сша

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ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Китай озабочен получением американскими военными доступа к четырем новым базам на Филиппинах, США представляют собой самый большой фактор риска и источник хаоса для региона, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Пентагон в начале февраля сообщал, что США и Филиппины достигли договоренностей, предусматривающих получение американскими военными доступа к четырем новым базам на Филиппинах в дополнение к еще пяти уже согласованным базам. В Пентагоне отметили, что "филиппино-американский альянс выдержал испытание временем и остается нерушимым". Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не стремятся к постоянному базированию своих военных на Филиппинах. "Китайская сторона с повышенным вниманием следит за вышеуказанными тенденциями и выражает в связи с этим серьезную озабоченность. Мы всегда считали, что сотрудничество в сфере обороны и безопасности между соответствующими странами должно способствовать защите мира и стабильности в регионе и не должно быть направлено против третьих сторон или наносить ущерб их интересам", - заявил Тань Кэфэй. Он добавил, что США непрерывно стремятся усилить военное присутствие в регионе и вести блоковую конфронтацию, что приведет к еще большему дефициту доверия и напряженному противостоянию. "Это еще раз доказывает, что США являются самым опасным фактором и самым большим источником хаоса, усугубляющим региональную напряженность и подрывающим региональный мир и стабильность. Надеемся, что страны региона отчетливо увидят истинную цель США по сохранению доминирования, чтобы не оказаться втянутыми Вашингтоном на ошибочный путь блокового противостояния и "игры с нулевой суммой", - подчеркнул он. Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) между США и Филиппинами заключено в 2014 году и позволяет американским военным использовать объекты на филиппинских базах.

https://ria.ru/20230213/brahmos-1851598881.html

https://ria.ru/20230202/filippiny-1849138558.html

китай

сша

филиппины

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, сша, филиппины, ллойд остин, министерство обороны сша