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В Китае озаботились получением военными США доступа к базам на Филиппинах - РИА Новости, 23.02.2023
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В Китае озаботились получением военными США доступа к базам на Филиппинах
В Китае озаботились получением военными США доступа к базам на Филиппинах - РИА Новости, 23.02.2023
В Китае озаботились получением военными США доступа к базам на Филиппинах
Китай озабочен получением американскими военными доступа к четырем новым базам на Филиппинах, США представляют собой самый большой фактор риска и источник хаоса РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T13:01
2023-02-23T13:01
в мире
китай
сша
филиппины
ллойд остин
министерство обороны сша
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ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Китай озабочен получением американскими военными доступа к четырем новым базам на Филиппинах, США представляют собой самый большой фактор риска и источник хаоса для региона, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Пентагон в начале февраля сообщал, что США и Филиппины достигли договоренностей, предусматривающих получение американскими военными доступа к четырем новым базам на Филиппинах в дополнение к еще пяти уже согласованным базам. В Пентагоне отметили, что "филиппино-американский альянс выдержал испытание временем и остается нерушимым". Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не стремятся к постоянному базированию своих военных на Филиппинах. "Китайская сторона с повышенным вниманием следит за вышеуказанными тенденциями и выражает в связи с этим серьезную озабоченность. Мы всегда считали, что сотрудничество в сфере обороны и безопасности между соответствующими странами должно способствовать защите мира и стабильности в регионе и не должно быть направлено против третьих сторон или наносить ущерб их интересам", - заявил Тань Кэфэй. Он добавил, что США непрерывно стремятся усилить военное присутствие в регионе и вести блоковую конфронтацию, что приведет к еще большему дефициту доверия и напряженному противостоянию. "Это еще раз доказывает, что США являются самым опасным фактором и самым большим источником хаоса, усугубляющим региональную напряженность и подрывающим региональный мир и стабильность. Надеемся, что страны региона отчетливо увидят истинную цель США по сохранению доминирования, чтобы не оказаться втянутыми Вашингтоном на ошибочный путь блокового противостояния и "игры с нулевой суммой", - подчеркнул он. Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) между США и Филиппинами заключено в 2014 году и позволяет американским военным использовать объекты на филиппинских базах.
https://ria.ru/20230213/brahmos-1851598881.html
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в мире, китай, сша, филиппины, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Филиппины, Ллойд Остин, Министерство обороны США
13:01 23.02.2023
 
В Китае озаботились получением военными США доступа к базам на Филиппинах

В Минобороны Китая озаботились получением США доступа к четырем базам на Филиппинах

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Китай озабочен получением американскими военными доступа к четырем новым базам на Филиппинах, США представляют собой самый большой фактор риска и источник хаоса для региона, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
Пентагон в начале февраля сообщал, что США и Филиппины достигли договоренностей, предусматривающих получение американскими военными доступа к четырем новым базам на Филиппинах в дополнение к еще пяти уже согласованным базам. В Пентагоне отметили, что "филиппино-американский альянс выдержал испытание временем и остается нерушимым". Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не стремятся к постоянному базированию своих военных на Филиппинах.
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"Китайская сторона с повышенным вниманием следит за вышеуказанными тенденциями и выражает в связи с этим серьезную озабоченность. Мы всегда считали, что сотрудничество в сфере обороны и безопасности между соответствующими странами должно способствовать защите мира и стабильности в регионе и не должно быть направлено против третьих сторон или наносить ущерб их интересам", - заявил Тань Кэфэй.
Он добавил, что США непрерывно стремятся усилить военное присутствие в регионе и вести блоковую конфронтацию, что приведет к еще большему дефициту доверия и напряженному противостоянию.
"Это еще раз доказывает, что США являются самым опасным фактором и самым большим источником хаоса, усугубляющим региональную напряженность и подрывающим региональный мир и стабильность. Надеемся, что страны региона отчетливо увидят истинную цель США по сохранению доминирования, чтобы не оказаться втянутыми Вашингтоном на ошибочный путь блокового противостояния и "игры с нулевой суммой", - подчеркнул он.
Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) между США и Филиппинами заключено в 2014 году и позволяет американским военным использовать объекты на филиппинских базах.
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 09:20
Филиппины расширят доступ к военным базам для американской армии
 
В миреКитайСШАФилиппиныЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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