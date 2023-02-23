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Вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить, заявил Байден - РИА Новости, 23.02.2023
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Вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить, заявил Байден
Вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить, заявил Байден - РИА Новости, 23.02.2023
Вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить, заявил Байден
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News выразил уверенность в том, что вопрос о приостановке участия РФ в российско-американском Договоре о... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T01:05
2023-02-23T09:52
в мире
россия
сша
франция
владимир путин
джо байден
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
договор снв-3
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News выразил уверенность в том, что вопрос о приостановке участия РФ в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно решить. "Я уверен в том, что мы в состоянии решить это", — заявил Байден, комментируя решение РФ приостановить участие в ДСНВ. Президент России Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса". Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил Министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
https://ria.ru/20230223/tekhnika-1853904868.html
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в мире, россия, сша, франция, владимир путин, джо байден, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", договор снв-3
В мире, Россия, США, Франция, Владимир Путин, Джо Байден, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Договор СНВ-3
01:05 23.02.2023 (обновлено: 09:52 23.02.2023)
 
Вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить, заявил Байден

Байден уверен, что вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News выразил уверенность в том, что вопрос о приостановке участия РФ в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно решить.
"Я уверен в том, что мы в состоянии решить это", — заявил Байден, комментируя решение РФ приостановить участие в ДСНВ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
00:13
Путин рассказал о насыщении вооруженных сил новой техникой
Президент России Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса".
Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил Министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
00:55
Байден высказался о готовности России применить ядерное оружие
 
В миреРоссияСШАФранцияВладимир ПутинДжо БайденГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Договор СНВ-3
 
 
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