https://ria.ru/20230223/bayden-1853909050.html

Вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить, заявил Байден

Вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить, заявил Байден - РИА Новости, 23.02.2023

Вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить, заявил Байден

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News выразил уверенность в том, что вопрос о приостановке участия РФ в российско-американском Договоре о... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T01:05

2023-02-23T01:05

2023-02-23T09:52

в мире

россия

сша

франция

владимир путин

джо байден

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

договор снв-3

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News выразил уверенность в том, что вопрос о приостановке участия РФ в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно решить. "Я уверен в том, что мы в состоянии решить это", — заявил Байден, комментируя решение РФ приостановить участие в ДСНВ. Президент России Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса". Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил Министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.

https://ria.ru/20230223/tekhnika-1853904868.html

https://ria.ru/20230223/bayden-1853907665.html

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в мире, россия, сша, франция, владимир путин, джо байден, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", договор снв-3