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Байден высказался о готовности России применить ядерное оружие - РИА Новости, 23.02.2023
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Байден высказался о готовности России применить ядерное оружие
Байден высказался о готовности России применить ядерное оружие - РИА Новости, 23.02.2023
Байден высказался о готовности России применить ядерное оружие
Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что не рассматривает приостановку Россией участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T00:55
2023-02-23T02:28
россия
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москва
джо байден
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что не рассматривает приостановку Россией участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) как признак подготовки к применению ядерного оружия.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса"."Это большая ошибка так поступить. Не очень ответственно. Но я не считаю, что он (президент РФ Владимир Путин - ред.) думает о применении ядерного оружия или чем-то в этом роде", - сказал Байден.Байден также заявил, что США не видят ничего, что бы указывало на изменение Россией готовности своих сил ядерного сдерживания.О том, что Байден счел решение Москвы приостановить участие в СНВ-3 большой ошибкой, накануне сообщали журналисты пресс-пула Белого дома.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
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россия, в мире, сша, москва, джо байден, владимир путин
Россия, В мире, США, Москва, Джо Байден, Владимир Путин
00:55 23.02.2023 (обновлено: 02:28 23.02.2023)
 
Байден высказался о готовности России применить ядерное оружие

Байден заявил, что не видит признаков подготовки к применению Россией ядерного оружия

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что не рассматривает приостановку Россией участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) как признак подготовки к применению ядерного оружия.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
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"Это большая ошибка так поступить. Не очень ответственно. Но я не считаю, что он (президент РФ Владимир Путин - ред.) думает о применении ядерного оружия или чем-то в этом роде", - сказал Байден.
"Что это каким-то образом означает, что они думают об использовании ядерного оружия, межконтинентальных баллистических ракет, - признаков этого нет", - добавил он.
Байден также заявил, что США не видят ничего, что бы указывало на изменение Россией готовности своих сил ядерного сдерживания.
О том, что Байден счел решение Москвы приостановить участие в СНВ-3 большой ошибкой, накануне сообщали журналисты пресс-пула Белого дома.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
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