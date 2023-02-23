00:55 23.02.2023 (обновлено: 02:28 23.02.2023)
Байден высказался о готовности России применить ядерное оружие
Байден заявил, что не видит признаков подготовки к применению Россией ядерного оружия
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что не рассматривает приостановку Россией участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) как признак подготовки к применению ядерного оружия.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
"Это большая ошибка так поступить. Не очень ответственно. Но я не считаю, что он (президент РФ Владимир Путин - ред.) думает о применении ядерного оружия или чем-то в этом роде", - сказал Байден.
"Что это каким-то образом означает, что они думают об использовании ядерного оружия, межконтинентальных баллистических ракет, - признаков этого нет", - добавил он.
Байден также заявил, что США не видят ничего, что бы указывало на изменение Россией готовности своих сил ядерного сдерживания.
О том, что Байден счел решение Москвы приостановить участие в СНВ-3 большой ошибкой, накануне сообщали журналисты пресс-пула Белого дома.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.