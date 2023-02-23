https://ria.ru/20230223/bayden-1853907665.html

Байден высказался о готовности России применить ядерное оружие

Байден высказался о готовности России применить ядерное оружие - РИА Новости, 23.02.2023

Байден высказался о готовности России применить ядерное оружие

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что не рассматривает приостановку Россией участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T00:55

2023-02-23T00:55

2023-02-23T02:28

россия

в мире

сша

москва

джо байден

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847530736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4596987288287b40099e8fda9c7060cf.jpg

ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что не рассматривает приостановку Россией участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) как признак подготовки к применению ядерного оружия.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса"."Это большая ошибка так поступить. Не очень ответственно. Но я не считаю, что он (президент РФ Владимир Путин - ред.) думает о применении ядерного оружия или чем-то в этом роде", - сказал Байден.Байден также заявил, что США не видят ничего, что бы указывало на изменение Россией готовности своих сил ядерного сдерживания.О том, что Байден счел решение Москвы приостановить участие в СНВ-3 большой ошибкой, накануне сообщали журналисты пресс-пула Белого дома.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20230223/triada-1853904513.html

https://ria.ru/20230223/tempy-1853905220.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, сша, москва, джо байден, владимир путин