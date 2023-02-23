https://ria.ru/20230223/aviatsiya-1854028111.html
Киев призвал жителей не выкладывать фото переброски боевой авиации
Киев призвал жителей не выкладывать фото переброски боевой авиации - РИА Новости, 23.02.2023
Киев призвал жителей не выкладывать фото переброски боевой авиации
Министерство обороны Украины призвало жителей Черниговской и Сумской областей не публиковать фото и видео украинской боевой авиации, перебрасываемой в эти... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T19:07
2023-02-23T19:07
2023-02-23T19:07
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министерство обороны Украины призвало жителей Черниговской и Сумской областей не публиковать фото и видео украинской боевой авиации, перебрасываемой в эти регионы для выполнения боевых задач. Черниговская и Сумская области Украины расположены на севере страны, Черниговская граничит с Гомельской областью Белоруссии и с Брянской областью РФ, Сумская область - с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ. "Обращение к общине приграничных территорий Черниговской и Сумской областей, а также ко всем жителям Украины: в сети интернет появились фото и видео перебазирования нашей авиации в обозначенные позиционные районы с целью выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры. Мы благодарим вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото и видео фиксации личного состава, мест расположения военной техники, ее количестве и направлении передислокации", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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в мире, украина, сумская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Брянская область
Киев призвал жителей не выкладывать фото переброски боевой авиации
Минобороны Украины призвало жителей не публиковать фото переброски боевой авиации на север