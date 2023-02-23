https://ria.ru/20230223/aviatsiya-1854028111.html

Киев призвал жителей не выкладывать фото переброски боевой авиации

Киев призвал жителей не выкладывать фото переброски боевой авиации - РИА Новости, 23.02.2023

Киев призвал жителей не выкладывать фото переброски боевой авиации

Министерство обороны Украины призвало жителей Черниговской и Сумской областей не публиковать фото и видео украинской боевой авиации, перебрасываемой в эти... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T19:07

2023-02-23T19:07

2023-02-23T19:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сумская область

брянская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083146_640:356:3072:1724_1920x0_80_0_0_24ae776805e51c162300d9134ec7009c.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министерство обороны Украины призвало жителей Черниговской и Сумской областей не публиковать фото и видео украинской боевой авиации, перебрасываемой в эти регионы для выполнения боевых задач. Черниговская и Сумская области Украины расположены на севере страны, Черниговская граничит с Гомельской областью Белоруссии и с Брянской областью РФ, Сумская область - с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ. "Обращение к общине приграничных территорий Черниговской и Сумской областей, а также ко всем жителям Украины: в сети интернет появились фото и видео перебазирования нашей авиации в обозначенные позиционные районы с целью выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры. Мы благодарим вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото и видео фиксации личного состава, мест расположения военной техники, ее количестве и направлении передислокации", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20230223/donbass-1853760019.html

украина

сумская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сумская область, брянская область