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Киев призвал жителей не выкладывать фото переброски боевой авиации - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Киев призвал жителей не выкладывать фото переброски боевой авиации
Киев призвал жителей не выкладывать фото переброски боевой авиации - РИА Новости, 23.02.2023
Киев призвал жителей не выкладывать фото переброски боевой авиации
Министерство обороны Украины призвало жителей Черниговской и Сумской областей не публиковать фото и видео украинской боевой авиации, перебрасываемой в эти... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T19:07
2023-02-23T19:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
брянская область
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министерство обороны Украины призвало жителей Черниговской и Сумской областей не публиковать фото и видео украинской боевой авиации, перебрасываемой в эти регионы для выполнения боевых задач. Черниговская и Сумская области Украины расположены на севере страны, Черниговская граничит с Гомельской областью Белоруссии и с Брянской областью РФ, Сумская область - с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ. "Обращение к общине приграничных территорий Черниговской и Сумской областей, а также ко всем жителям Украины: в сети интернет появились фото и видео перебазирования нашей авиации в обозначенные позиционные районы с целью выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры. Мы благодарим вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото и видео фиксации личного состава, мест расположения военной техники, ее количестве и направлении передислокации", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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в мире, украина, сумская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Брянская область
19:07 23.02.2023
 
Киев призвал жителей не выкладывать фото переброски боевой авиации

Минобороны Украины призвало жителей не публиковать фото переброски боевой авиации на север

© iStock.com / Yevhen RoshchynГород Чернигов
Город Чернигов - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© iStock.com / Yevhen Roshchyn
Город Чернигов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министерство обороны Украины призвало жителей Черниговской и Сумской областей не публиковать фото и видео украинской боевой авиации, перебрасываемой в эти регионы для выполнения боевых задач.
Черниговская и Сумская области Украины расположены на севере страны, Черниговская граничит с Гомельской областью Белоруссии и с Брянской областью РФ, Сумская область - с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ.
"Обращение к общине приграничных территорий Черниговской и Сумской областей, а также ко всем жителям Украины: в сети интернет появились фото и видео перебазирования нашей авиации в обозначенные позиционные районы с целью выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры. Мы благодарим вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото и видео фиксации личного состава, мест расположения военной техники, ее количестве и направлении передислокации", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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