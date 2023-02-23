https://ria.ru/20230223/avdeevka-1853983223.html

Российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Авдеевки

Российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Авдеевки - РИА Новости, 23.02.2023

Российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Авдеевки

В ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 210 украинских военных и 12 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T14:38

2023-02-23T14:38

2023-02-23T14:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. В ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 210 украинских военных и 12 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожен склад боеприпасов.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)