https://ria.ru/20230223/avdeevka-1853983223.html
Российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Авдеевки
Российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Авдеевки - РИА Новости, 23.02.2023
Российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Авдеевки
В ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 210 украинских военных и 12 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:38
2023-02-23T14:38
2023-02-23T14:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. В ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 210 украинских военных и 12 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожен склад боеприпасов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:38 23.02.2023 (обновлено: 14:49 23.02.2023)
Российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Авдеевки
Минобороны: российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Авдеевки в ДНР