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Украинское нацагентство внесло "Ашан" в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 23.02.2023
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Украинское нацагентство внесло "Ашан" в список "спонсоров войны"
Украинское нацагентство внесло "Ашан" в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 23.02.2023
Украинское нацагентство внесло "Ашан" в список "спонсоров войны"
Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло французскую корпорацию Auchan Holding в перечень международных... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:42
2023-02-23T17:42
в мире
украина
дмитрий кулеба
катрин колонна
ашан
россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло французскую корпорацию Auchan Holding в перечень международных спонсоров войны из-за отказа компании уйти с российского рынка. "Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло французскую корпорацию Auchan Holding в перечень международных спонсоров войны... Основанием для внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что во время полномасштабного вторжения России в Украину компания отказалась от прекращения финансирования государства-террориста и не закрыла свой бизнес в России", - говорится на сайте НАПК. Ранее в ряде СМИ, включая газету Monde, появилось расследование, в котором говорится, что в марте 2022 года нескольким сотрудникам магазина "Ашан" якобы пришло письмо о "сборе гуманитарной помощи" в виде сигарет, носков, продуктов питания, гвоздей, газовых плиток и топоров. Как отмечал один из источников, на который ссылались журналисты, "все это было предоставлено Ашаном полностью бесплатно". Согласно публикации, через неделю грузовики с надписью "гуманитарная помощь" приехали за коробками. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после появления публикации заявил, что "Ашан" якобы "превратился в полноценное оружие российской агрессии", и он обсудит ситуацию со своей французской коллегой Катрин Колонна. Французский ритейлер Auchan после публикации газеты Monde заявил, что отвергает любые предположения, что его магазины могли оказывать поддержку в обеспечении вооруженных сил РФ. Как отмечала газета Monde, Ашан имеет в России 230 магазинов, российский рынок представляет 10% от выручки компании, то есть около 3,2 миллиарда евро.
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в мире, украина, дмитрий кулеба, катрин колонна, ашан, россия
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Катрин Колонна, Ашан, Россия
17:42 23.02.2023
 
Украинское нацагентство внесло "Ашан" в список "спонсоров войны"

Украинское нацагентство по предотвращению коррупции внесло Auchan в список спонсоров войны

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкРабота гипермаркета "Ашан"
Работа гипермаркета Ашан - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Работа гипермаркета "Ашан". Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло французскую корпорацию Auchan Holding в перечень международных спонсоров войны из-за отказа компании уйти с российского рынка.
"Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло французскую корпорацию Auchan Holding в перечень международных спонсоров войны... Основанием для внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что во время полномасштабного вторжения России в Украину компания отказалась от прекращения финансирования государства-террориста и не закрыла свой бизнес в России", - говорится на сайте НАПК.
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"Ашан" не планирует открывать новые магазины в РФ в 2023 году
Ранее в ряде СМИ, включая газету Monde, появилось расследование, в котором говорится, что в марте 2022 года нескольким сотрудникам магазина "Ашан" якобы пришло письмо о "сборе гуманитарной помощи" в виде сигарет, носков, продуктов питания, гвоздей, газовых плиток и топоров. Как отмечал один из источников, на который ссылались журналисты, "все это было предоставлено Ашаном полностью бесплатно". Согласно публикации, через неделю грузовики с надписью "гуманитарная помощь" приехали за коробками. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после появления публикации заявил, что "Ашан" якобы "превратился в полноценное оружие российской агрессии", и он обсудит ситуацию со своей французской коллегой Катрин Колонна.
Французский ритейлер Auchan после публикации газеты Monde заявил, что отвергает любые предположения, что его магазины могли оказывать поддержку в обеспечении вооруженных сил РФ.
Как отмечала газета Monde, Ашан имеет в России 230 магазинов, российский рынок представляет 10% от выручки компании, то есть около 3,2 миллиарда евро.
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