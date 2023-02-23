Украинское нацагентство внесло "Ашан" в список "спонсоров войны"
Украинское нацагентство по предотвращению коррупции внесло Auchan в список спонсоров войны
Работа гипермаркета "Ашан". Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло французскую корпорацию Auchan Holding в перечень международных спонсоров войны из-за отказа компании уйти с российского рынка.
"Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло французскую корпорацию Auchan Holding в перечень международных спонсоров войны... Основанием для внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что во время полномасштабного вторжения России в Украину компания отказалась от прекращения финансирования государства-террориста и не закрыла свой бизнес в России", - говорится на сайте НАПК.
20 сентября 2022, 15:04"Ашан" не планирует открывать новые магазины в РФ в 2023 году
Ранее в ряде СМИ, включая газету Monde, появилось расследование, в котором говорится, что в марте 2022 года нескольким сотрудникам магазина "Ашан" якобы пришло письмо о "сборе гуманитарной помощи" в виде сигарет, носков, продуктов питания, гвоздей, газовых плиток и топоров. Как отмечал один из источников, на который ссылались журналисты, "все это было предоставлено Ашаном полностью бесплатно". Согласно публикации, через неделю грузовики с надписью "гуманитарная помощь" приехали за коробками. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после появления публикации заявил, что "Ашан" якобы "превратился в полноценное оружие российской агрессии", и он обсудит ситуацию со своей французской коллегой Катрин Колонна.
Французский ритейлер Auchan после публикации газеты Monde заявил, что отвергает любые предположения, что его магазины могли оказывать поддержку в обеспечении вооруженных сил РФ.
Как отмечала газета Monde, Ашан имеет в России 230 магазинов, российский рынок представляет 10% от выручки компании, то есть около 3,2 миллиарда евро.