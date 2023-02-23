https://ria.ru/20230223/auchan-1854015531.html

Украинское нацагентство внесло "Ашан" в список "спонсоров войны"

Украинское нацагентство внесло "Ашан" в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 23.02.2023

Украинское нацагентство внесло "Ашан" в список "спонсоров войны"

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло французскую корпорацию Auchan Holding в перечень международных... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T17:42

2023-02-23T17:42

2023-02-23T17:42

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дмитрий кулеба

катрин колонна

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло французскую корпорацию Auchan Holding в перечень международных спонсоров войны из-за отказа компании уйти с российского рынка. "Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло французскую корпорацию Auchan Holding в перечень международных спонсоров войны... Основанием для внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что во время полномасштабного вторжения России в Украину компания отказалась от прекращения финансирования государства-террориста и не закрыла свой бизнес в России", - говорится на сайте НАПК. Ранее в ряде СМИ, включая газету Monde, появилось расследование, в котором говорится, что в марте 2022 года нескольким сотрудникам магазина "Ашан" якобы пришло письмо о "сборе гуманитарной помощи" в виде сигарет, носков, продуктов питания, гвоздей, газовых плиток и топоров. Как отмечал один из источников, на который ссылались журналисты, "все это было предоставлено Ашаном полностью бесплатно". Согласно публикации, через неделю грузовики с надписью "гуманитарная помощь" приехали за коробками. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после появления публикации заявил, что "Ашан" якобы "превратился в полноценное оружие российской агрессии", и он обсудит ситуацию со своей французской коллегой Катрин Колонна. Французский ритейлер Auchan после публикации газеты Monde заявил, что отвергает любые предположения, что его магазины могли оказывать поддержку в обеспечении вооруженных сил РФ. Как отмечала газета Monde, Ашан имеет в России 230 магазинов, российский рынок представляет 10% от выручки компании, то есть около 3,2 миллиарда евро.

https://realty.ria.ru/20220920/ashan-1818162770.html

https://ria.ru/20230217/instasamka-1852666543.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, дмитрий кулеба, катрин колонна, ашан, россия