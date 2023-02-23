https://ria.ru/20230223/amerika-1854011992.html

Минторг США понизил оценку роста ВВП страны

Минторг США понизил оценку роста ВВП страны - РИА Новости, 23.02.2023

Минторг США понизил оценку роста ВВП страны

ВВП США, согласно второй оценке, вырос на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в четвёртом квартале прошлого года, РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T17:25

2023-02-23T17:25

2023-02-23T17:27

экономика

сша

цены на нефть

минторг сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/33/1555793355_0:141:3141:1907_1920x0_80_0_0_deb45c2682de7d303bec866f7305952e.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ВВП США, согласно второй оценке, вырос на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в четвёртом квартале прошлого года, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Предварительная оценка составляла 2,9%. Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, по второй оценке, составили 1,4% после 2,3% в третьем квартале. Первая оценка предполагала рост на 2,1% в четвертом квартале. В третьем квартале ВВП США вырос на 3,2% в пересчете на год и на 1,9% по отношению к аналогичному периоду предшествовавшего года. При этом во втором квартале было зафиксировано снижение ВВП на 0,6% в пересчете на год и рост на 1,8% в годовом выражении, в первом - снижение на 1,6% и рост на 3,7% соответственно. Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.

https://ria.ru/20230104/agoniya-1842997348.html

https://ria.ru/20230208/ssha-1850625711.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, цены на нефть, минторг сша