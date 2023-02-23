https://ria.ru/20230223/amerika-1854011992.html
Минторг США понизил оценку роста ВВП страны
Минторг США понизил оценку роста ВВП страны - РИА Новости, 23.02.2023
Минторг США понизил оценку роста ВВП страны
ВВП США, согласно второй оценке, вырос на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в четвёртом квартале прошлого года, РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:25
2023-02-23T17:25
2023-02-23T17:27
экономика
сша
цены на нефть
минторг сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/33/1555793355_0:141:3141:1907_1920x0_80_0_0_deb45c2682de7d303bec866f7305952e.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ВВП США, согласно второй оценке, вырос на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в четвёртом квартале прошлого года, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Предварительная оценка составляла 2,9%. Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, по второй оценке, составили 1,4% после 2,3% в третьем квартале. Первая оценка предполагала рост на 2,1% в четвертом квартале. В третьем квартале ВВП США вырос на 3,2% в пересчете на год и на 1,9% по отношению к аналогичному периоду предшествовавшего года. При этом во втором квартале было зафиксировано снижение ВВП на 0,6% в пересчете на год и рост на 1,8% в годовом выражении, в первом - снижение на 1,6% и рост на 3,7% соответственно. Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
https://ria.ru/20230104/agoniya-1842997348.html
https://ria.ru/20230208/ssha-1850625711.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/33/1555793355_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_78d12fb74aea7e35398779f9ba5da7f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, цены на нефть, минторг сша
Экономика, США, Цены на нефть, Минторг США
17:25 23.02.2023 (обновлено: 17:27 23.02.2023)
Минторг США понизил оценку роста ВВП страны
Минторг США понизил оценку роста ВВП в IV квартале с 2,9 до 2,7 процента
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
ВВП США, согласно второй оценке, вырос на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в четвёртом квартале прошлого года, говорится в пресс-релизе
бюро экономического анализа министерства торговли США.
Предварительная оценка составляла 2,9%.
Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, по второй оценке, составили 1,4% после 2,3% в третьем квартале. Первая оценка предполагала рост на 2,1% в четвертом квартале.
В третьем квартале ВВП США вырос на 3,2% в пересчете на год и на 1,9% по отношению к аналогичному периоду предшествовавшего года. При этом во втором квартале было зафиксировано снижение ВВП на 0,6% в пересчете на год и рост на 1,8% в годовом выражении, в первом - снижение на 1,6% и рост на 3,7% соответственно.
Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.