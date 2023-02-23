https://ria.ru/20230223/aleppo-1854019315.html
Белоруссия может принять участие в восстановлении Алеппо
Белоруссия может принять участие в восстановлении Алеппо - РИА Новости, 23.02.2023
Белоруссия может принять участие в восстановлении Алеппо
Белоруссия может принять участие в постконфликтном восстановлении провинции Алеппо в Сирии, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T18:09
2023-02-23T18:09
2023-02-23T18:09
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сирия
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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Белоруссия может принять участие в постконфликтном восстановлении провинции Алеппо в Сирии, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Посол Белоруссии в Сирии Юрий Слука посетил с рабочим визитом провинцию Алеппо. Дипломат встретился с губернатором провинции Хуссейном Диябом. "Стороны обсудили перспективы белорусско-сирийского сотрудничества в торгово-экономической сфере, возможности вовлечения белорусской стороны в процесс постконфликтного восстановления провинции Алеппо, активизацию взаимодействия между предпринимательскими структурами двух стран", - цитирует Белта пресс-службу МИД Белоруссии. Также сообщается, что после переговоров белорусская делегация посетила мобильный госпиталь Вооруженных сил Беларуси, развернутый в городском районе Исмаилия. Там она ознакомилась с возможностями госпиталя по предоставлению медицинской помощи местному населению, пострадавшему от землетрясения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, алеппо, сирия
В мире, Белоруссия, Алеппо, Сирия
Белоруссия может принять участие в восстановлении Алеппо
В МИД Белоруссии заявили, что республика может принять участие в восстановлении Алеппо
МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Белоруссия может принять участие в постконфликтном восстановлении провинции Алеппо в Сирии, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Посол Белоруссии в Сирии Юрий Слука посетил с рабочим визитом провинцию Алеппо. Дипломат встретился с губернатором провинции Хуссейном Диябом.
"Стороны обсудили перспективы белорусско-сирийского сотрудничества в торгово-экономической сфере, возможности вовлечения белорусской стороны в процесс постконфликтного восстановления провинции Алеппо, активизацию взаимодействия между предпринимательскими структурами двух стран", - цитирует Белта пресс-службу МИД Белоруссии.
Также сообщается, что после переговоров белорусская делегация посетила мобильный госпиталь Вооруженных сил Беларуси, развернутый в городском районе Исмаилия. Там она ознакомилась с возможностями госпиталя по предоставлению медицинской помощи местному населению, пострадавшему от землетрясения.