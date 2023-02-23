https://ria.ru/20230223/aleppo-1854019315.html

Белоруссия может принять участие в восстановлении Алеппо

Белоруссия может принять участие в восстановлении Алеппо - РИА Новости, 23.02.2023

Белоруссия может принять участие в восстановлении Алеппо

Белоруссия может принять участие в постконфликтном восстановлении провинции Алеппо в Сирии, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T18:09

2023-02-23T18:09

2023-02-23T18:09

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белоруссия

алеппо

сирия

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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Белоруссия может принять участие в постконфликтном восстановлении провинции Алеппо в Сирии, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Посол Белоруссии в Сирии Юрий Слука посетил с рабочим визитом провинцию Алеппо. Дипломат встретился с губернатором провинции Хуссейном Диябом. "Стороны обсудили перспективы белорусско-сирийского сотрудничества в торгово-экономической сфере, возможности вовлечения белорусской стороны в процесс постконфликтного восстановления провинции Алеппо, активизацию взаимодействия между предпринимательскими структурами двух стран", - цитирует Белта пресс-службу МИД Белоруссии. Также сообщается, что после переговоров белорусская делегация посетила мобильный госпиталь Вооруженных сил Беларуси, развернутый в городском районе Исмаилия. Там она ознакомилась с возможностями госпиталя по предоставлению медицинской помощи местному населению, пострадавшему от землетрясения.

https://ria.ru/20230222/siriya-1853620704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, алеппо, сирия