Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия может принять участие в восстановлении Алеппо - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/aleppo-1854019315.html
Белоруссия может принять участие в восстановлении Алеппо
Белоруссия может принять участие в восстановлении Алеппо - РИА Новости, 23.02.2023
Белоруссия может принять участие в восстановлении Алеппо
Белоруссия может принять участие в постконфликтном восстановлении провинции Алеппо в Сирии, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T18:09
2023-02-23T18:09
в мире
белоруссия
алеппо
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850310963_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_e73c193d27ebe22c05f39e18b5e1273c.jpg
МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Белоруссия может принять участие в постконфликтном восстановлении провинции Алеппо в Сирии, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Посол Белоруссии в Сирии Юрий Слука посетил с рабочим визитом провинцию Алеппо. Дипломат встретился с губернатором провинции Хуссейном Диябом. "Стороны обсудили перспективы белорусско-сирийского сотрудничества в торгово-экономической сфере, возможности вовлечения белорусской стороны в процесс постконфликтного восстановления провинции Алеппо, активизацию взаимодействия между предпринимательскими структурами двух стран", - цитирует Белта пресс-службу МИД Белоруссии. Также сообщается, что после переговоров белорусская делегация посетила мобильный госпиталь Вооруженных сил Беларуси, развернутый в городском районе Исмаилия. Там она ознакомилась с возможностями госпиталя по предоставлению медицинской помощи местному населению, пострадавшему от землетрясения.
https://ria.ru/20230222/siriya-1853620704.html
белоруссия
алеппо
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850310963_106:0:1243:853_1920x0_80_0_0_692c211e876f43c1089b514bf0f07935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, алеппо, сирия
В мире, Белоруссия, Алеппо, Сирия
18:09 23.02.2023
 
Белоруссия может принять участие в восстановлении Алеппо

В МИД Белоруссии заявили, что республика может принять участие в восстановлении Алеппо

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтроительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Белоруссия может принять участие в постконфликтном восстановлении провинции Алеппо в Сирии, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Посол Белоруссии в Сирии Юрий Слука посетил с рабочим визитом провинцию Алеппо. Дипломат встретился с губернатором провинции Хуссейном Диябом.
"Стороны обсудили перспективы белорусско-сирийского сотрудничества в торгово-экономической сфере, возможности вовлечения белорусской стороны в процесс постконфликтного восстановления провинции Алеппо, активизацию взаимодействия между предпринимательскими структурами двух стран", - цитирует Белта пресс-службу МИД Белоруссии.
Также сообщается, что после переговоров белорусская делегация посетила мобильный госпиталь Вооруженных сил Беларуси, развернутый в городском районе Исмаилия. Там она ознакомилась с возможностями госпиталя по предоставлению медицинской помощи местному населению, пострадавшему от землетрясения.
Российские военнослужащие помогают в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 10:01
МККК будет настаивать на выведении гумопераций в Сирии из-под санкций
 
В миреБелоруссияАлеппоСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала