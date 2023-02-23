11:16 23.02.2023 (обновлено: 13:16 23.02.2023)
Появилось фото китайского аэростата из кабины военного самолета США
Американский военный пилот сделал фото китайского аэростата из кабины самолета
© the Department of DefenseВид с самолета на предположительно китайский разведывательный аэростат, который завис над центральной частью США
Вид с самолета на предположительно китайский разведывательный аэростат, который завис над центральной частью США. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Издание Politico опубликовало фотографию из кабины самолета, на которой изображен пилот U-2 ВВС США на фоне китайского аэростата, летавшего над американской территорией.
Пентагон подтвердил, что селфи летчика — настоящее.
"Я могу подтвердить подлинность фотографии", — сказала на брифинге заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх.
Четвертого февраля американские военные сбили китайский аэростат, попавший в воздушное пространство США. Он прилетел со стороны Алеутских островов через Канаду и в течение нескольких дней пересек практически всю территорию Штатов, пока его не перехватили в небе над Атлантическим океаном у побережья Южной Каролины. В Вашингтоне утверждали, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорили, что это сбившийся с курса гражданский метеозонд.
Затем американские военные уничтожили еще три объекта, пролетавших над территорией Северной Америки. Считается, что эти объекты не были китайскими и не представляли угрозы национальной безопасности.