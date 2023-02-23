https://ria.ru/20230223/aerostat-1853949255.html

Появилось фото китайского аэростата из кабины военного самолета США

Появилось фото китайского аэростата из кабины военного самолета США - РИА Новости, 23.02.2023

Появилось фото китайского аэростата из кабины военного самолета США

Издание Politico опубликовало фотографию из кабины самолета, на которой изображен пилот U-2 ВВС США на фоне китайского аэростата, летавшего над американской... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T11:16

2023-02-23T11:16

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Издание Politico опубликовало фотографию из кабины самолета, на которой изображен пилот U-2 ВВС США на фоне китайского аэростата, летавшего над американской территорией.Пентагон подтвердил, что селфи летчика — настоящее."Я могу подтвердить подлинность фотографии", — сказала на брифинге заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх.Четвертого февраля американские военные сбили китайский аэростат, попавший в воздушное пространство США. Он прилетел со стороны Алеутских островов через Канаду и в течение нескольких дней пересек практически всю территорию Штатов, пока его не перехватили в небе над Атлантическим океаном у побережья Южной Каролины. В Вашингтоне утверждали, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорили, что это сбившийся с курса гражданский метеозонд. Затем американские военные уничтожили еще три объекта, пролетавших над территорией Северной Америки. Считается, что эти объекты не были китайскими и не представляли угрозы национальной безопасности.

https://ria.ru/20230219/aerostat-1852913948.html

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в мире, сша, министерство обороны сша