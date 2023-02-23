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Появилось фото китайского аэростата из кабины военного самолета США - РИА Новости, 23.02.2023
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Появилось фото китайского аэростата из кабины военного самолета США
Появилось фото китайского аэростата из кабины военного самолета США - РИА Новости, 23.02.2023
Появилось фото китайского аэростата из кабины военного самолета США
Издание Politico опубликовало фотографию из кабины самолета, на которой изображен пилот U-2 ВВС США на фоне китайского аэростата, летавшего над американской... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T11:16
2023-02-23T13:16
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Издание Politico опубликовало фотографию из кабины самолета, на которой изображен пилот U-2 ВВС США на фоне китайского аэростата, летавшего над американской территорией.Пентагон подтвердил, что селфи летчика — настоящее."Я могу подтвердить подлинность фотографии", — сказала на брифинге заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх.Четвертого февраля американские военные сбили китайский аэростат, попавший в воздушное пространство США. Он прилетел со стороны Алеутских островов через Канаду и в течение нескольких дней пересек практически всю территорию Штатов, пока его не перехватили в небе над Атлантическим океаном у побережья Южной Каролины. В Вашингтоне утверждали, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорили, что это сбившийся с курса гражданский метеозонд. Затем американские военные уничтожили еще три объекта, пролетавших над территорией Северной Америки. Считается, что эти объекты не были китайскими и не представляли угрозы национальной безопасности.
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в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
11:16 23.02.2023 (обновлено: 13:16 23.02.2023)
 
Появилось фото китайского аэростата из кабины военного самолета США

Американский военный пилот сделал фото китайского аэростата из кабины самолета

© the Department of DefenseВид с самолета на предположительно китайский разведывательный аэростат, который завис над центральной частью США
Вид с самолета на предположительно китайский разведывательный аэростат, который завис над центральной частью США
© the Department of Defense
Вид с самолета на предположительно китайский разведывательный аэростат, который завис над центральной частью США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Издание Politico опубликовало фотографию из кабины самолета, на которой изображен пилот U-2 ВВС США на фоне китайского аэростата, летавшего над американской территорией.
Пентагон подтвердил, что селфи летчика — настоящее.
"Я могу подтвердить подлинность фотографии", — сказала на брифинге заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх.
Четвертого февраля американские военные сбили китайский аэростат, попавший в воздушное пространство США. Он прилетел со стороны Алеутских островов через Канаду и в течение нескольких дней пересек практически всю территорию Штатов, пока его не перехватили в небе над Атлантическим океаном у побережья Южной Каролины. В Вашингтоне утверждали, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорили, что это сбившийся с курса гражданский метеозонд.
Затем американские военные уничтожили еще три объекта, пролетавших над территорией Северной Америки. Считается, что эти объекты не были китайскими и не представляли угрозы национальной безопасности.
Обломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 00:08
Блинкен заявил Ван И, что США не потерпят новых инцидентов с аэростатом
 
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