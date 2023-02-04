https://ria.ru/20230204/aerostat-1849793560.html
США сбили китайский аэростат
США сбили китайский аэростат - РИА Новости, 04.02.2023
США сбили китайский аэростат
Американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США, передает агентство AP. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T22:44
2023-02-04T22:44
2023-02-04T23:32
сша
китай
в мире
южная каролина
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ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США, передает агентство AP.По данным СМИ, сейчас идет операция по сбору обломков.Телеканал Fox News подтвердил эту информацию, добавив, что аппарат сбили у побережья штата Южная Каролина.Позже глава Министерства обороны США Ллойд Остин уточнил, что аэростат ликвидировали при помощи истребителя. По его словам, аппарат использовался для наблюдения за стратегическими объектами на территории Соединенных Штатов. Министр также отметил, что президент Джо Байден принял решение сбить аэростат при условии, что это позволит избежать риска для гражданского населения. В соответствии с его указом оборонное ведомство разработало вариант безопасного поражения объекта, при этом внимательно отслеживая его траекторию и деятельность.В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Перемещения шара отслеживались Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).Администрация США заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы Госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "аэростата-шпиона". Как отметили в ведомстве, аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и Пекин сожалеет, что он оказался над США.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне этого инцидента объявил о переносе запланированного на воскресенье визита в Китай. При этом он отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущей ситуации было бы преждевременно.
https://ria.ru/20230204/ssha-1849679041.html
https://ria.ru/20230128/ssha-1848046752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, в мире, южная каролина
США, Китай, В мире, Южная Каролина
22:44 04.02.2023 (обновлено: 23:32 04.02.2023)
США сбили китайский аэростат
AP: США сбили китайский аэростат у своего побережья, началась операция по сбору обломков
ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости.
Американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США, передает агентство AP
.
По данным СМИ, сейчас идет операция по сбору обломков.
Телеканал Fox News подтвердил эту информацию, добавив, что аппарат сбили у побережья штата Южная Каролина
.
Позже глава Министерства обороны США Ллойд Остин уточнил, что аэростат ликвидировали при помощи истребителя. По его словам, аппарат использовался для наблюдения за стратегическими объектами на территории Соединенных Штатов.
Министр также отметил, что президент Джо Байден принял решение сбить аэростат при условии, что это позволит избежать риска для гражданского населения. В соответствии с его указом оборонное ведомство разработало вариант безопасного поражения объекта, при этом внимательно отслеживая его траекторию и деятельность.
В четверг представитель Пентагона
рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР
. Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады
. Перемещения шара отслеживались Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD
).
Администрация США заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы Госдепартамента Энтони Блинкена
. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "аэростата-шпиона". Как отметили в ведомстве, аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и Пекин сожалеет, что он оказался над США.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне этого инцидента объявил о переносе запланированного на воскресенье визита в Китай. При этом он отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущей ситуации было бы преждевременно.