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Пентагон заявил, что понадобится больше года для доставки Киеву Abrams - РИА Новости, 23.02.2023
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Пентагон заявил, что понадобится больше года для доставки Киеву Abrams
Пентагон заявил, что понадобится больше года для доставки Киеву Abrams - РИА Новости, 23.02.2023
Пентагон заявил, что понадобится больше года для доставки Киеву Abrams
Армии США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки M1 Abrams на Украину, заявила в четверг командующая сухопутными войсками американских ВС... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T21:53
2023-02-23T21:53
в мире
украина
россия
сша
ллойд остин
сергей лавров
дмитрий песков
пентагон
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Армии США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки M1 Abrams на Украину, заявила в четверг командующая сухопутными войсками американских ВС Кристин Вормут. "Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом нескольких недель, скажу я вам. Ни один из вариантов, которые мы изучаем, не рассчитан на недели или два месяца. Здесь задействованы более длительные сроки. Но я думаю, существуют варианты меньше двух лет, меньше полутора лет. Но опять же, мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них", - сказал Вормут на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей. Один из предложенных главе Пентагона Ллойду Остину вариантов в данной связи, по ее словам, предусматривает создание танков для Украины "с нуля". Вместе с тем, добавила Вормут, США обычно модернизируют имеющиеся у страны на вооружении машины, а не производят их с нуля. Другой вариант предусматривает переброску танков Украине от тех стран, которым Вашингтон уже их поставил, что в теории помогло бы сократить сроки доставки. Однако негативным последствием такого решения может стать "разрушение отношений с важными союзниками" США, указала командующая сухопутными войсками американских ВС. В январе США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, ллойд остин, сергей лавров, дмитрий песков, пентагон, нато, m1 abrams
В мире, Украина, Россия, США, Ллойд Остин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Пентагон, НАТО, M1 Abrams
21:53 23.02.2023
 
Пентагон заявил, что понадобится больше года для доставки Киеву Abrams

Пентагон: США понадобится больше года, чтобы поставить Киеву танки Abrams

© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Армии США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки M1 Abrams на Украину, заявила в четверг командующая сухопутными войсками американских ВС Кристин Вормут.
"Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом нескольких недель, скажу я вам. Ни один из вариантов, которые мы изучаем, не рассчитан на недели или два месяца. Здесь задействованы более длительные сроки. Но я думаю, существуют варианты меньше двух лет, меньше полутора лет. Но опять же, мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них", - сказал Вормут на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей.
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Один из предложенных главе Пентагона Ллойду Остину вариантов в данной связи, по ее словам, предусматривает создание танков для Украины "с нуля". Вместе с тем, добавила Вормут, США обычно модернизируют имеющиеся у страны на вооружении машины, а не производят их с нуля.
Другой вариант предусматривает переброску танков Украине от тех стран, которым Вашингтон уже их поставил, что в теории помогло бы сократить сроки доставки. Однако негативным последствием такого решения может стать "разрушение отношений с важными союзниками" США, указала командующая сухопутными войсками американских ВС.
В январе США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
M1 Abrams: основной боевой танк США
31 января, 12:00Инфографика
M1 Abrams: основной боевой танк США
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В миреУкраинаРоссияСШАЛлойд ОстинСергей ЛавровДмитрий ПесковПентагонНАТОM1 Abrams
 
 
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