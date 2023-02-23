https://ria.ru/20230223/abrams-1854048599.html

Пентагон заявил, что понадобится больше года для доставки Киеву Abrams

Пентагон заявил, что понадобится больше года для доставки Киеву Abrams - РИА Новости, 23.02.2023

Пентагон заявил, что понадобится больше года для доставки Киеву Abrams

Армии США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки M1 Abrams на Украину, заявила в четверг командующая сухопутными войсками американских ВС... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T21:53

2023-02-23T21:53

2023-02-23T21:53

в мире

украина

россия

сша

ллойд остин

сергей лавров

дмитрий песков

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168015_0:66:2615:1537_1920x0_80_0_0_0f053d01a388aa1f70300a37e829426e.jpg

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Армии США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки M1 Abrams на Украину, заявила в четверг командующая сухопутными войсками американских ВС Кристин Вормут. "Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом нескольких недель, скажу я вам. Ни один из вариантов, которые мы изучаем, не рассчитан на недели или два месяца. Здесь задействованы более длительные сроки. Но я думаю, существуют варианты меньше двух лет, меньше полутора лет. Но опять же, мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них", - сказал Вормут на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей. Один из предложенных главе Пентагона Ллойду Остину вариантов в данной связи, по ее словам, предусматривает создание танков для Украины "с нуля". Вместе с тем, добавила Вормут, США обычно модернизируют имеющиеся у страны на вооружении машины, а не производят их с нуля. Другой вариант предусматривает переброску танков Украине от тех стран, которым Вашингтон уже их поставил, что в теории помогло бы сократить сроки доставки. Однако негативным последствием такого решения может стать "разрушение отношений с важными союзниками" США, указала командующая сухопутными войсками американских ВС. В январе США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230220/abrams-1853137432.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, ллойд остин, сергей лавров, дмитрий песков, пентагон, нато, m1 abrams