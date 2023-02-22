https://ria.ru/20230222/znakomstva-1853655593.html

Ювелирная сеть Sunlight в марте запустит отечественный аналог Tinder

Ювелирная сеть Sunlight в марте запустит отечественный аналог Tinder - РИА Новости, 22.02.2023

Ювелирная сеть Sunlight в марте запустит отечественный аналог Tinder

Ювелирная сеть Sunlight разрабатывает отечественный аналог сервиса для знакомств Tinder, его запуск запланирован на март текущего года, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:41

2023-02-22T11:41

2023-02-22T12:22

общество

технологии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ювелирная сеть Sunlight разрабатывает отечественный аналог сервиса для знакомств Tinder, его запуск запланирован на март текущего года, рассказали РИА Новости в компании. "Sunlight запускает сервис знакомств в своем мобильном приложении, это будет сервис нового поколения на платформе Sunlight Play, по концепции объединив TikTok и Tinder в одном приложении. Это первый в мире продукт видеообщения и знакомств на базе интересов социальной сети, полностью интегрированный в e-commerce", - заявили там. В пресс-службе также подчеркнули, что название для нового продукта пока не выбрано, однако "запуск состоится в марте". Отмечается, что приложение будет полностью бесплатным, а интерфейс - знакомым благодаря использованию свайпов. "Sunlight видит большой потенциал в видео. Общаться и знакомиться в таком формате быстрее, удобнее, безопаснее… Уникальной фишкой станет социальная часть - можно сразу увидеть человека на видео, узнать его интересы и накопленный соц. капитал, а также пообщаться с помощью кружков… без необходимости раскрывать свой телефон и другие данные", - заключили в компании.

https://ria.ru/20220728/tinder-1805541032.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии