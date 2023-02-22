https://ria.ru/20230222/znakomstva-1853655593.html
Ювелирная сеть Sunlight в марте запустит отечественный аналог Tinder
Ювелирная сеть Sunlight в марте запустит отечественный аналог Tinder - РИА Новости, 22.02.2023
Ювелирная сеть Sunlight в марте запустит отечественный аналог Tinder
Ювелирная сеть Sunlight разрабатывает отечественный аналог сервиса для знакомств Tinder, его запуск запланирован на март текущего года, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:41
2023-02-22T11:41
2023-02-22T12:22
общество
технологии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ювелирная сеть Sunlight разрабатывает отечественный аналог сервиса для знакомств Tinder, его запуск запланирован на март текущего года, рассказали РИА Новости в компании. "Sunlight запускает сервис знакомств в своем мобильном приложении, это будет сервис нового поколения на платформе Sunlight Play, по концепции объединив TikTok и Tinder в одном приложении. Это первый в мире продукт видеообщения и знакомств на базе интересов социальной сети, полностью интегрированный в e-commerce", - заявили там. В пресс-службе также подчеркнули, что название для нового продукта пока не выбрано, однако "запуск состоится в марте". Отмечается, что приложение будет полностью бесплатным, а интерфейс - знакомым благодаря использованию свайпов. "Sunlight видит большой потенциал в видео. Общаться и знакомиться в таком формате быстрее, удобнее, безопаснее… Уникальной фишкой станет социальная часть - можно сразу увидеть человека на видео, узнать его интересы и накопленный соц. капитал, а также пообщаться с помощью кружков… без необходимости раскрывать свой телефон и другие данные", - заключили в компании.
https://ria.ru/20220728/tinder-1805541032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии
11:41 22.02.2023 (обновлено: 12:22 22.02.2023)
Ювелирная сеть Sunlight в марте запустит отечественный аналог Tinder
Ювелирная сеть Sunlight в марте запустит собственный бесплатный сервис для знакомств
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ювелирная сеть Sunlight разрабатывает отечественный аналог сервиса для знакомств Tinder, его запуск запланирован на март текущего года, рассказали РИА Новости в компании.
"Sunlight запускает сервис знакомств в своем мобильном приложении, это будет сервис нового поколения на платформе Sunlight Play, по концепции объединив TikTok
и Tinder в одном приложении. Это первый в мире продукт видеообщения и знакомств на базе интересов социальной сети, полностью интегрированный в e-commerce", - заявили там.
В пресс-службе также подчеркнули, что название для нового продукта пока не выбрано, однако "запуск состоится в марте". Отмечается, что приложение будет полностью бесплатным, а интерфейс - знакомым благодаря использованию свайпов.
"Sunlight видит большой потенциал в видео. Общаться и знакомиться в таком формате быстрее, удобнее, безопаснее… Уникальной фишкой станет социальная часть - можно сразу увидеть человека на видео, узнать его интересы и накопленный соц. капитал, а также пообщаться с помощью кружков… без необходимости раскрывать свой телефон и другие данные", - заключили в компании.