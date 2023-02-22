Охота за эксклюзивом. Как в Москве спасают редких животных от фотосессии
© Фото предоставлено департаментом природопользования и охраны окружающей среды города МосквыЦентр реабилитации диких животных
© Фото предоставлено департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Центр реабилитации диких животных
Для редких и экзотических птиц и животных мегаполис – не самое пригодное место обитания. Еще хуже, когда владелец такого питомца не следит должным образом за его содержанием. Кроме того, часто представители фауны находятся в городе незаконно, и, к сожалению, многим из них нужна помощь. Как в Москве находят и спасают редких птиц и животных, читайте в материале РИА Новости.
В плену у работы
Как ни странно, москвичи регулярно видят пример плохого содержания животных. Вспомните, наверняка вы замечали, как предприимчивые молодые люди предлагают сфотографироваться с хищной птицей за деньги. По статистике, самые популярные у уличных фотографов – совы. Всего в городе обитают шесть видов этих птиц, которые относятся к редким и исчезающим.
Птицы для фотосессий – чаще всего жертвы незаконной торговли. Но даже если они куплены в питомнике, что редкость, "работа" на оживленных улицах вызывает у них большой стресс. Спасают таких пленников специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, рассказывает заместитель руководителя департамента Денис Алексеев.
© Фото предоставлено департаментом природопользования и охраны окружающей среды города МосквыЦентр реабилитации диких животных
© Фото предоставлено департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Центр реабилитации диких животных
Затрудняет обнаружение и спасение редких птиц то, что злоумышленники перемещаются и действуют в разных районах города.
"Инспекторы департамента проводят регулярные рейды по туристическим местам столицы. Сами они не в праве задерживать людей, использующих животных для съемок, поэтому в этом деле им помогают сотрудники полиции. Тесное сотрудничество позволяет привлечь к ответственности человека в минимальный срок", – поясняет Алексеев.
© Фото предоставлено департаментом природопользования и охраны окружающей среды города МосквыЦентр реабилитации диких животных
© Фото предоставлено департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Центр реабилитации диких животных
В ситуациях, касающихся уличных фотографов, закон на стороне братьев меньших и четко регламентирует их содержание, говорит он.
"Для животных, ввезенных на территорию России из других стран, необходим сертификат СИТЕС. В случае их добычи или разведения в неволе на территории нашей страны также необходимы соответствующие документы. Важно понимать, что отсутствие документов, подтверждающих происхождение животных, в большинстве случаев указывает на факт незаконного изъятия из природной среды либо самой особи, либо ее родителей", – отмечает замруководителя департамента.
При этом случаи, когда на редкое или экзотическое животное есть все необходимые документы, бывают нечасто. В любом случае, как правило, "фотомодели" крайне истощены и имеют заболевания, связанные с неправильными содержанием и кормлением.
"Даже если документы у владельца присутствуют, животные все равно нуждается в помощи. Тогда вступает в силу административная ответственность за жестокое обращение", – поясняет Алексеев.
Санкция в таких случаях предусматривает штраф до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 1 миллиона рублей для юридических. Животных, разумеется, изымают, после чего направляют в центр реабилитации. Там им оказывают своевременную ветеринарную помощь и обеспечивают должное содержание.
Грамотный подход
Любой житель Москвы может помочь столичному департаменту спасти животное. Все сообщения о фактах использования животных в целях фотографирования на территории столицы можно передать в Единую справочную службу Мэрии Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77. Все заявки оперативно обрабатываются и передаются инспекторам департамента.
Алексеев отмечает, что использование сов и других представителей фауны для съемки в общественном месте законодательно не запрещено, однако недопустимо подвергать их опасности.
"Животным необходимо обеспечивать соответствующее виду содержание и кормление, регулярное ветеринарное обслуживание, а что касается редких и исчезающих животных, то владельцу нужно иметь полный комплект документов, подтверждающий факт владения и происхождение животного", – говорит представитель ведомства.
© Фото предоставлено департаментом природопользования и охраны окружающей среды города МосквыЦентр реабилитации диких животных
© Фото предоставлено департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Центр реабилитации диких животных
Он также обратил внимание на то, что ни одна птица, поступившая в центр реабилитации, не была в удовлетворительном состоянии.
"Из-за содержания в тесной клетке совы теряют хвостовое оперение, ломают крылья. Из-за неправильного ухода и кормления не стачивается клюв, что затрудняет прием пищи. А отсутствие ветеринарного надзора может способствовать развитию различных заболеваний, в том числе опасных для людей", – отмечает Алексеев.
По его словам, в прошлом году специалистам департамента удалось пресечь более 40 случаев незаконного использования животных уличными фотографами.