https://ria.ru/20230222/zhivotnye-1852520664.html

Охота за эксклюзивом. Как в Москве спасают редких животных от фотосессии

Охота за эксклюзивом. Как в Москве спасают редких животных от фотосессии - РИА Новости, 22.02.2023

Охота за эксклюзивом. Как в Москве спасают редких животных от фотосессии

Для редких и экзотических птиц и животных мегаполис – не самое пригодное место обитания. Еще хуже, когда владелец такого питомца не следит должным образом за... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T09:00

2023-02-22T09:00

2023-02-22T09:00

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Для редких и экзотических птиц и животных мегаполис – не самое пригодное место обитания. Еще хуже, когда владелец такого питомца не следит должным образом за его содержанием. Кроме того, часто представители фауны находятся в городе незаконно, и, к сожалению, многим из них нужна помощь. Как в Москве находят и спасают редких птиц и животных, читайте в материале РИА Новости.В плену у работыКак ни странно, москвичи регулярно видят пример плохого содержания животных. Вспомните, наверняка вы замечали, как предприимчивые молодые люди предлагают сфотографироваться с хищной птицей за деньги. По статистике, самые популярные у уличных фотографов – совы. Всего в городе обитают шесть видов этих птиц, которые относятся к редким и исчезающим.Птицы для фотосессий – чаще всего жертвы незаконной торговли. Но даже если они куплены в питомнике, что редкость, "работа" на оживленных улицах вызывает у них большой стресс. Спасают таких пленников специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, рассказывает заместитель руководителя департамента Денис Алексеев.Затрудняет обнаружение и спасение редких птиц то, что злоумышленники перемещаются и действуют в разных районах города.В ситуациях, касающихся уличных фотографов, закон на стороне братьев меньших и четко регламентирует их содержание, говорит он."Для животных, ввезенных на территорию России из других стран, необходим сертификат СИТЕС. В случае их добычи или разведения в неволе на территории нашей страны также необходимы соответствующие документы. Важно понимать, что отсутствие документов, подтверждающих происхождение животных, в большинстве случаев указывает на факт незаконного изъятия из природной среды либо самой особи, либо ее родителей", – отмечает замруководителя департамента.При этом случаи, когда на редкое или экзотическое животное есть все необходимые документы, бывают нечасто. В любом случае, как правило, "фотомодели" крайне истощены и имеют заболевания, связанные с неправильными содержанием и кормлением."Даже если документы у владельца присутствуют, животные все равно нуждается в помощи. Тогда вступает в силу административная ответственность за жестокое обращение", – поясняет Алексеев.Санкция в таких случаях предусматривает штраф до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 1 миллиона рублей для юридических. Животных, разумеется, изымают, после чего направляют в центр реабилитации. Там им оказывают своевременную ветеринарную помощь и обеспечивают должное содержание.Грамотный подходЛюбой житель Москвы может помочь столичному департаменту спасти животное. Все сообщения о фактах использования животных в целях фотографирования на территории столицы можно передать в Единую справочную службу Мэрии Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77. Все заявки оперативно обрабатываются и передаются инспекторам департамента.Алексеев отмечает, что использование сов и других представителей фауны для съемки в общественном месте законодательно не запрещено, однако недопустимо подвергать их опасности.Он также обратил внимание на то, что ни одна птица, поступившая в центр реабилитации, не была в удовлетворительном состоянии."Из-за содержания в тесной клетке совы теряют хвостовое оперение, ломают крылья. Из-за неправильного ухода и кормления не стачивается клюв, что затрудняет прием пищи. А отсутствие ветеринарного надзора может способствовать развитию различных заболеваний, в том числе опасных для людей", – отмечает Алексеев.По его словам, в прошлом году специалистам департамента удалось пресечь более 40 случаев незаконного использования животных уличными фотографами.

https://ria.ru/20221102/zhivotnye-1828393602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, животные, домашние животные, дикие животные