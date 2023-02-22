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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 43,5 тысячи человек

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 43,5 тысячи человек - РИА Новости, 22.02.2023

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 43,5 тысячи человек

Число погибших при землетрясениях в Турции на данный момент составляет 43 556 человек, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T23:34

2023-02-22T23:34

2023-02-22T23:39

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

кахраманмараш

сирия

сулейман сойлу

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АНКАРА, 22 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции на данный момент составляет 43 556 человек, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии."На данный момент число погибших в этой катастрофе – 43 556 человек, это, конечно же, большая цифра", - сказал Сойлу в интервью телеканалу TRT Haber.

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кахраманмараш

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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, кахраманмараш, сирия, сулейман сойлу