https://ria.ru/20230222/zavoz-1853858400.html

В Госдуму внесли законопроект о северном завозе

В Госдуму внесли законопроект о северном завозе - РИА Новости, 22.02.2023

В Госдуму внесли законопроект о северном завозе

Правительство России внесло в Госдуму базовый законопроект о северном завозе, который направлен на формирование комплексной системы управления завозом. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:46

2023-02-22T18:46

2023-02-22T19:24

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму базовый законопроект о северном завозе, который направлен на формирование комплексной системы управления завозом.Северный завоз - комплекс действий для обеспечения жителей труднодоступных территорий жизненно необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами, предназначенными для реализации инвестиционных проектов в этих же труднодоступных местностях. Посредством северного завоза обеспечивается снабжение 25 регионов РФ, более 3 млн человек."К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере осуществления северного завоза относятся: участие в проведении единой государственной политики в сфере северного завоза; организация, координация и планирование северного завоза; определение порядка создания стратегического запаса грузов жизнеобеспечения, правил и нормативов формирования необходимого и достаточного количества грузов жизнеобеспечения, а также порядка определения мест размещения стратегического запаса грузов жизнеобеспечения, в том числе определения организаций, осуществляющих хранение такого запаса", - говорится в тексте законопроекта.Также в нем сообщается, что к полномочиям органов местного самоуправления в сфере осуществления северного завоза относятся: участие в планировании северного завоза; обеспечение своевременного размещения информации о мероприятиях в сфере осуществления северного завоза, проводимых органом местного самоуправления, в Федеральной государственной информационной системе мониторинга северного завоза, полноты и достоверности такой информации.Проект вводит понятие "стратегический запас грузов жизнеобеспечения". Он может создаваться по решению высшего должностного лица субъекта РФ в целях снижения или предотвращения риска возникновения их дефицита.Порядок создания стратегического запаса грузов жизнеобеспечения, правила и нормативы формирования необходимого и достаточного количества грузов жизнеобеспечения, а также порядок определения мест размещения стратегического запаса грузов жизнеобеспечения, в том числе определения организаций, осуществляющих хранение такого запаса, утверждаются высшим исполнительным органом субъекта РФ.Проект федерального закона "О северном завозе" разработан Минвостокразвития по поручению президента России. Законопроект предусматривает распределение полномочий по управлению северным завозом между всеми уровнями власти, определение грузов северного завоза, развитие сети логистической инфраструктуры, создание единого морского оператора северного завоза и федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза.

https://ria.ru/20221220/sfu-1839757172.html

https://ria.ru/20230213/arktika-1851591861.html

https://ria.ru/20230203/sol-1849418765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, россия, общество, логистика, правительство рф